В центре Челябинска на трамвайных путях растут лесные грибы

Вот уж не ожидал! Белые шляпки красуются между шпал. Да тут на остановке «Дворец спорта «Юность» целая грибница. Сначала дружная парочка, — маленький и побольше, на противоположных путях еще один, а чуть поодаль — еще один красавец.

— Конечно, нужно посмотреть, понюхать, потрогать, но, судя по фото, это типичный шампиньон. Чтобы грибы росли на трамвайных путях, — такое я вижу впервые, — рассказал КП-Челябинск известный челябинский краевед Леонид Волков.

Скорее всего, корни этой грибницы через дорогу идут из парка Алое поле. «Луковица» грибницы может находиться в нескольких километрах от самой шляпки.

— Гриб «приклеился» к деревянной шпале, которая тоже является органическим веществом, и оно притягивает к себе другую органику. По сути, питают друг друга, — объясняет Волков. — Трамваи трясут почву и, получается, ее рыхлят. Камни повторяют и дополняют природную среду, и она пригодна для произрастания.

Дальше за этим грибом проклюнулись еще грибки.

Конечно, есть такие «дары леса» специалист не советует. Ведь они впитывают в себя выбросы городской среды.

А вот что говорят в учреждении «Особо охраняемые природные территории Южного Урала»:

— Если грибы пошли, значит, появились нужные условия, — отмечает специалист учреждения Николай Шестаков. — Видно, что трамвайные пути чистые, не засоренные. Растет травка. А здесь и грибам место найдется. Не вижу преград для роста. Тем более, недавно город обильно полили дожди. Не важно, какой это вид, но употреблять его в пищу я бы тоже не советовал.

Николай Шестаков дал совет: убирать эти дары природы после того, как они «завянут». Это для того, чтобы предотвратить ненужное гниение шпал на трамвайных путях.

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