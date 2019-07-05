2019-07-05T09:21:21+03:00
Общество

Зачем каслинскому чугуну голландская сажа

Уникальное предприятие — бренд Челябинской области
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На Каслинском заводе до сих пор применяется уникальный ручной труд. Фото: gubernator74.ruНа Каслинском заводе до сих пор применяется уникальный ручной труд. Фото: gubernator74.ru
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Чугуноплавильный промысел в Каслях открылся 272 года назад. Во всем мире о каслинском литье заговорили на заре ХХ века, когда в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, был выставлен чугунный павильон-дворец в византийском стиле. Тогда экспонат завоевал Гран-при, а сейчас демонстрируется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств как объект наследия ЮНЕСКО.

На самом видном месте, на входе в российский павильон, стояла скульптура Николая Лаверецкого «Россия», отлитая на заводе в Каслях.

Каслинский павильон на Парижской выставке посетил президент Франции Эмиль Лубо. Он пожелал приобрести павильон для своей страны за баснословную по тем временам цену — два миллиона рублей, вместе со всей коллекцией каслинского художественного литья. Представители завода передали согласие владельцев продать все, кроме скульптуры «Россия». Объяснение было кратким и стало крылатой фразой: «Россия» не продается!»

Сегодня копия «России» хранится в музее Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

На этой неделе цеха завода посетил глава региона Алексей Текслер.

Он осмотрел цеха предприятия, познакомился с особенностями технологического процесса. Например, фирменного глубокого цвета изделий здесь добиваются вручную, нанося особую краску под названием «голландская сажа». Ее рецептура неизменна уже 170 лет.

Скульптурная группа казаков-первопроходцев, отлитая в Каслях, установлена в Приамурье.

Скульптурная группа казаков-первопроходцев, отлитая в Каслях, установлена в Приамурье.

На предприятии Алексей Текслер встретился с заводчанами и ветеранами производства. Люди просят главу региона помочь с реставрацией здания музея предприятия:

— Только часть экспонатов размещается на площадях в 130 квадратных метров. Тысячи уникальных экспонатов ждут своего времени в запасниках и архивах. Больше десяти лет назад музею было передано здание, требующее капитального ремонта. Смета ремонта оценена в 34,7 млн рублей, — сказал председатель совета ветеранов Каслей Александр Фишер.

Алексей Текслер в курсе проблемы и уже провел переговоры с главой города Игорем Колышевым. По мнению руководителя региона, ремонтные работы можно начать уже в этом году. Тема важная для патриотического воспитания. К тому же Каслинский завод должен стать частью туристического маршрута по Челябинской области.

— Мы будем сохранять и развивать традиции каслинского литья. Оно по-прежнему популярно и востребовано в России и за рубежом. Это касается всех направлений нашей работы: от интерьерной художественной пластики до крупных архитектурных форм для благоустройства городов, таких как фонарные столбы, скамейки, — сказал генеральный директор предприятия Владимир Киселев.

В социальной сети «Инстаграм» Алексей Текслер подвел итоги посещения предприятия: «Посетил Каслинский завод художественного литья. Продукция предприятия — настоящие шедевры музейного уровня, известные и за пределами России, а история промысла берет начало в далеком 1747 году. Спасибо всем, кто работает на заводе, за верность своему ремеслу».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Каслинское литье — бренд Челябинской области. Предприятие работает несколько столетий и является важным культурным достоянием региона. Его обязательно надо поддерживать и развивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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