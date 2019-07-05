Зачем каслинскому чугуну голландская сажа
Чугуноплавильный промысел в Каслях открылся 272 года назад. Во всем мире о каслинском литье заговорили на заре ХХ века, когда в 1900 году, на Всемирной выставке в Париже, был выставлен чугунный павильон-дворец в византийском стиле. Тогда экспонат завоевал Гран-при, а сейчас демонстрируется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств как объект наследия ЮНЕСКО.
На самом видном месте, на входе в российский павильон, стояла скульптура Николая Лаверецкого «Россия», отлитая на заводе в Каслях.
Каслинский павильон на Парижской выставке посетил президент Франции Эмиль Лубо. Он пожелал приобрести павильон для своей страны за баснословную по тем временам цену — два миллиона рублей, вместе со всей коллекцией каслинского художественного литья. Представители завода передали согласие владельцев продать все, кроме скульптуры «Россия». Объяснение было кратким и стало крылатой фразой: «Россия» не продается!»
Сегодня копия «России» хранится в музее Каслинского завода архитектурно-художественного литья.
На этой неделе цеха завода посетил глава региона Алексей Текслер.
Он осмотрел цеха предприятия, познакомился с особенностями технологического процесса. Например, фирменного глубокого цвета изделий здесь добиваются вручную, нанося особую краску под названием «голландская сажа». Ее рецептура неизменна уже 170 лет.
Скульптурная группа казаков-первопроходцев, отлитая в Каслях, установлена в Приамурье.
На предприятии Алексей Текслер встретился с заводчанами и ветеранами производства. Люди просят главу региона помочь с реставрацией здания музея предприятия:
— Только часть экспонатов размещается на площадях в 130 квадратных метров. Тысячи уникальных экспонатов ждут своего времени в запасниках и архивах. Больше десяти лет назад музею было передано здание, требующее капитального ремонта. Смета ремонта оценена в 34,7 млн рублей, — сказал председатель совета ветеранов Каслей Александр Фишер.
Алексей Текслер в курсе проблемы и уже провел переговоры с главой города Игорем Колышевым. По мнению руководителя региона, ремонтные работы можно начать уже в этом году. Тема важная для патриотического воспитания. К тому же Каслинский завод должен стать частью туристического маршрута по Челябинской области.
— Мы будем сохранять и развивать традиции каслинского литья. Оно по-прежнему популярно и востребовано в России и за рубежом. Это касается всех направлений нашей работы: от интерьерной художественной пластики до крупных архитектурных форм для благоустройства городов, таких как фонарные столбы, скамейки, — сказал генеральный директор предприятия Владимир Киселев.
В социальной сети «Инстаграм» Алексей Текслер подвел итоги посещения предприятия: «Посетил Каслинский завод художественного литья. Продукция предприятия — настоящие шедевры музейного уровня, известные и за пределами России, а история промысла берет начало в далеком 1747 году. Спасибо всем, кто работает на заводе, за верность своему ремеслу».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава Челябинской области Алексей Текслер:
— Каслинское литье — бренд Челябинской области. Предприятие работает несколько столетий и является важным культурным достоянием региона. Его обязательно надо поддерживать и развивать.
ИСТОЧНИК KP.RU