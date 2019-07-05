«Полистиролбетон-Центр»: современные технологии домостроения

Челябинское ООО «Полистиролбетон-Центр» с 2008 года производит и продает полистиролбетонные блоки — современный, экологичный и энергосберегающий стройматериал, который с каждым годом находит все большее применение в промышленном и гражданском строительстве.

На сегодня мы — один из ведущих производителей стеновых блоков на Урале, работающий с Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областями, Республикой Башкортостан, ХМАО и ЯНАО.

На счету компании — сотни успешно выполненных частных, муниципальных, государственных заказов. Услуги не ограничиваются продажей собственной продукции: специалисты «Полистиролбетон-Центра» выполняют работы по прокладке инженерных коммуникаций, стяжке пола, выравниванию поверхностей с помощью механизированной штукатурки, строительству домов и сооружений.

В чем преимущество полистиролбетона? Несмотря на то, что этот материал легко обрабатывается, пилится и перевозится, отличается повышенной долговечностью: срок эксплуатации здания из ПСБ — не менее сотни лет. При этом блоки обладают отличными теплоизоляционными свойствами, то есть дарят домовладельцу прекрасную возможность сэкономить на отоплении. Наконец, дом из полистиролбетона примерно в 1,5 раза дешевле кирпичного, а стены возводятся в 10 раз быстрее: двухэтажный дом реально смонтировать за неделю.

В последние годы «Полистиролбетон-Центр» разработало уникальную новинку — блоки «ПАЗ-Гребень» со специальными вставками, еще больше увеличивающими защиту стен от холодов и влаги. По сути, с «Гребнем» строительство превращается в игру в конструктор — только не для малышей, а для взрослых людей.

Компания прошла обязательную и добровольную сертификацию на всю выпускаемую продукцию, так же постоянно проводится лабораторный анализ выпускаемой продукции, выполнение данных условий позволяет применять наш блок на всей территории Российской Федерации, начиная от районов Крайнего Севера и заканчивая Южными районами нашей страны.

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Г. Челябинск, Копейское шоссе, 73, оф.23;

Тел.: +7 (351) 799-54-85, 8-800-555-25-16;

e-mail: pbc@pbc-chel.ru

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