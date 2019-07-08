«Танцы под «Скибиди», пищащие сандалии и обнимашки с аниматорами»: яркие моменты забега в ползунках «Маленький чемпион-2019»

В Челябинске 6 июля 2019 года на манеже легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной состоялись летние семейные соревнования «Маленький чемпион-2019». Забег малышей в возрасте от шести месяцев до трех лет — настоящая традиция медиахолдинга «Комсомольская правда». И этим летом соревнования прошли уже в тринадцатый раз.

Побороться за звание маленького чемпиона пришли более 250 скоростных малышей города со своими группами поддержки: мамами и папами, старшими братьями и сестрами, бабушками и дедушками, дядями и тетями. По своему накалу и крикам болельщиков этот чемпионат ничуть не уступал Олимпийским играм.

Почему спортсмены с сосками и их мамы и папы полюбили веселые забеги от «Комсомольской правды»? Во-первых, у нас самые простые правила, с которыми разберется каждый. Если ваш малыш младше одного года, то ему как можно быстрее нужно проползти дистанцию в семь метров, ребята от года до двух лет должны такую же дистанцию преодолеть уже на ногах. Ну а самые взрослые маленькие чемпионы в возрасте от двух до трех лет должны пробежать дистанцию длиной в 14 метров. И они с этим справились буквально за считанные секунды!

Во-вторых, в каждой возрастной категории определились свои победители, которые унесли с собой огромное количество призов от партнеров.

В третьих, на манеже соревнуются не только малыши, но и их родители. «Маленький чемпион» — это история не только про спорт, но и про... моду! Группы поддержки малышей стараются выделиться кто во что горазд — и получается веселый карнавал. На дорожках можно увидеть семейки моряков, зайцев, пиратов и самых разнообразных сказочных персонажей.

А самые ответственные еще и плакаты с кричалками подготовили! Кстати, призы за лучшие костюмы и самые дружные группы поддержки тоже предусмотрены. А активность болельщиков только приветствуется: мамы-папы-бабушки могут рядом бежать, ползти или ждать на финише, заманивая ребенка любимой игрушкой. Или любым другим девайсом. За семь лет на наших стартах бывало всякое: например, малыши пробегали дистанцию, соблазнившись маминым сотовым телефоном или пультом от телевизора, а иногда и просто обычным бубликом.

Чтобы спортсмены не отвлекались, не плакали и быстрее ползли, родители мотивировали их вкусняшками, игрушками, а также ключами, мобильниками, кошельками и прочими любопытными, но запретными для игр вещами. А еще поддерживали кричалками, плакатами и одинаковыми нарядами, чтобы сразу было видно — это одна команда.

Новая уловка, на которую пошли мамы и папы в этом году — пищащая обувь. А у некоторых еще и светящаяся. В таких сандалиях спортсмены быстро и охотно преодолевали дистанцию.

А были малыши, которые не бежали принципиально, и всех позабавили. Например, когда был дан очередной старт, все малыши побежали вперед, а мальчик в костюме царевича (!) зашагал в сторону от финиша. Потому что не царское это дело в забегах участвовать. Малыш хорошо вжился в роль своего персонажа и повеселил и своих родителей, и жюри, и гостей.

Самой маленькой участницей забега «Маленький чемпион» — 2019» стала Арина Падерина. 29 июня ей исполнилось 6 месяцев. Ведущие поздравили Арину и вручили подарки. А еще подарки получила Ксения Аслямова, которая в день соревнований отметила свой первый годик.

На забеге было много аниматоров. И малыши буквально не отходили от них. Танцевали, играли, обнимали. Рыжего котика от сети магазинов постоянных распродаж «Галамарт» крохи посадили на пол и гладили, как домашнего кота.

Завершились соревнования дискотекой, которую даже можно назвать флешмобом. Малышня без репетиций и подсказок от взрослых почти один в один станцевала популярный танец Skibidi, под песню группы Little Big.

И конечно, «Комсомолка», как обычно, подарила замечательные призы не только малышам, обогнавшим соперников, но и спортсменам, которые покорили судей своим обаянием и непосредственностью.

Расскажем подробнее о партнерах, которые помогли провести этот замечательный праздник.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» вручил всем участникам забавные игрушки и полезные подарки. География федеральной франчайзинговой сети охватывает почти всю России. Здесь всегда доступные цены и более 7000 товаров на любой случай и для каждого члена семьи. В разделе с детскими товарами найдется все самое необходимое для детей любого возраста. Игрушки для малышей, девочек и мальчиков, конструкторы, раскраски, книги, настольные игры и другие товары для детей — все это вы найдете в магазине постоянных распродаж «Галамарт». Единый номер: 8-800-333-4-000.

Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии» порадовала победителя в номинации «Оригинальный костюм» сертификатом на обследование юного организма, а добрый комарик подбадривал всех участников соревнований. «Прогрессивные Медицинские Технологии» — один из крупнейших на Урале современных лабораторных комплексов с 19 — летним опытом работы. Сеть из 18 медицинских процедурных кабинетов. Широкий перечень медицинских анализов для всей семьи. Услуги УЗИ и ЭКГ. Бонусная программа. Удобный график работы. Единая справочная служба: (351) 245-7-000.

Перед стартами и после финиша чемпионы утоляли жажду родниковой водой «Власов Ключ», которая обладает уникальным минеральным составом, сбалансированным самой природой.

Легендарная здравница — санаторий «Карагайский бор» устроила лотерею среди участников. Победителю досталась путевка выходного дня на троих человек. В путевку включено: проживание, питание, посещение бассейна и тренажерного зала.

Также все участники «Маленького чемпиона» смогли насладиться чистейшей минеральной водой «Карагайский бор». Санаторий «Карагайский бор» — это сосновый воздух, комфортное проживание,

собственная минеральная вода, большой бассейн с банным комплексом,

правильное и вкусное питание, уникальные методики оздоровления и спа! Акции, скидки и подарки! Подробности на сайте www.borzdrav.ru.

Сеть аптек «Фармленд» подготовила для победителей в дополнительных номинациях полезные подарки, а парочка огромных бобров поддерживали спортивный настрой. Сеть аптек «Фармленд» — это быстро, удобно и выгодно. Бронируйте необходимые товары на сайте или в мобильном приложении (18+) и забирайте в ближайшей аптеке «Фармленд» лекарства и множество других товаров по низким ценам.

«ПримСоцБанк» подготовил для мам подарок, который поможет всегда оставаться на связи. В «ПримСоцБанке» можно оформить кредит на покупку жилья на сумму средств материнского капитала на выгодных условиях, без подтверждения дохода*. Подробности на сайте pskb.com.

Каждый чемпион отведал и унес с собой море вкусняшек от одного из самых известных российских брендов детского питания «Фрутоняня». Под маркой «Фрутоyяня» выпускаются как продукты для первого прикорма включая гиппоаллергенные, так и разнообразные продукты для развития вкуса малыша: пюре и соки из фруктов и овощей, быстрорастворимые и готовые каши со злаками в баночках, жидкие питьевые молочные кашки и детская питьевая вода.

Торговая марка «Бибиколь» — эксклюзивный партнер соревнований среди производителей детского питания для малышей на козьем молоке наш давний друг «Комсомольской правды» угостил всех малышей своей продукцией. «Бибиколь» — это адаптированные смеси «НЭННИ», сухое козье молоко «АМАЛТЕЯ», натуральные «БИБИКАШИ» и органические пюре.

Центр современной детской стоматологии «Вэладент Джуниор» также не оставил без подарков участников летнего забега. Подарки получили лидеры забегов и победители в номинациях «Ослепительная улыбка». Следить за здоровьем зубов нужно смолоду. В «Вэладент Джуниор» специалисты не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед. г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6; ул. Коммуны, 106, ст.1; Тел.: 8 (351) 246-77-77. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Агентство недвижимости «Компаньон» помогает семьям решить квартирный вопрос и обменять «вторичку» на новое жилье на выгодных условиях. К примеру, будущие новоселы могут присмотреться к ЖК «Кристалл». Это монолитно-каркасный дом в центре города с предчистовой отделкой, подземной отделкой и огороженной территорией. Подробности можно узнать в офисе АН «Компаньон» по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 156. Тел.: (351) 247-41-41.

Победители во всех категориях получили стильные и вместительные рюкзаки для мам, а лидерам в дополнительных номинациях достались современные ниблеры и эргономичные контейнеры. Instagram

Чтобы поддержать здоровье победителей, медико-косметологический центр «Арт-Медика» вручил победителям в номинациях сертификаты на бесплатную консультацию специалистов. г. Челябинск, пр.Ленина, 12. Тел.: (351) 775-19-18.www.art-medica.ru

Компания «Равис» — один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. Уже больше 35 лет предприятие успешно работает на рынке продуктов питания. В ассортименте торговой марки «Равис» более 250 наименований продукции. Курочку «Равис» ежедневно выбирает южноуральские семьи! Ее любят дети! Предпочитают спортсмены! «Равис»: вкусно есть — легко готовить!

Подарки участникам семейных соревнований предоставил «БУАРОН» — французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи.

Семейный парк развлечений «Планета Смайлс» вручил малышам абонементы на множество развлечений. «Планета Смайлс» приглашает ребят и их родителей провести ежедневный досуг, а также отметить день рождения, корпоративы, выпускные и новогодние программы. В парке более 100 игровых аппаратов и аттракционов, трехуровневый лабиринт, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад с развивающим оборудованием, модульным городком и батутом с шариковым бассейном, а также много других развлечений на любой вкус и возраст. Здесь вас ждут 12 дорожек для игры в боулинг, 15 столов для американского пула и русского бильярда. Приходите, будет весело! г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, 4 этаж; тел.: 8(351) 245-25-25, 245-26-26.

Группа Компаний «Союз-Игрушка» также наградила юных чемпионов подарками, о которых мечтает каждый современный малыш. В магазинах компании представлен огромный выбор канцелярии, наборов для творчества, товаров для новорожденных и, конечно же, красивых и качественных игрушек для мальчишек и девчонок всех возрастов. А также товары для праздников, товары для спорта и отдыха, товары летнего и зимнего ассортимента. «Союз-Игрушка»: растут ваши дети, но не наши цены. Единый номер: 8-800-333-55-37..

Дантинорм Бэби — натуральный комплексный препарат на основе лекарственных растений, компоненты которого помогают справиться со всеми основными симптомами прорезывания зубов. Дантинорм Бэби может применяться при прорезывании зубов даже у самых маленьких детей с рождения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Партнер мероприятия — агрокомплекс «Чурилово».

С продукцией марки Sleepers можно без труда преодолеете нелегкий путь родительства! Первое впечатление — самое важное. Вашим детям достанутся прекрасная косметика для ухода и средства для поддержания гигиены, использовать которые будет приятно и взрослому. Со Sleepers раннее детство, полное ярких впечатлений, пройдет для малыша радостно и беззаботно!

Подарки юным чемпионам, а также победителям конкурса «Дети рисуют лето» предоставил частный детский садик-клуб «Божьи коровки». Садик-клуб «Божьи коровки» находится в центре Челябинска. Качественный уход и присмотр за вашими детками. Наблюдение и консультации ортопеда, лечебная физкультура, массаж.

С нами ваши детки полюбят учиться! Наша группа ВКонтакте.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» особенно благодарит праздничное агентство «Театр игры», авторское пространство детских праздников "Маленький театр" и лично ведущего Алексея Юрченко за помощь в проведении соревнований.

Также мы благодарим волонтеров благотворительного фонда «Мост», Южно-Уральского Государственного гуманитарно-педагогического университета и Южно-Уральского Государственного университета, студию уличного танца TH Crew и их руководителя Людмилу Болтову, а также Сабину Ильясову и коллектив «Мультяшки».

Еще больше фото и видео с майского мероприятия смотрите в нашем фотоальбоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие костюмы забега в ползунках «Маленький чемпион-2019»

По традиции, малыши покоряли гостей и жюри не только мегаскоростью, но и яркими образами. Мамы и бабушки вновь не спали ночами и мастерили для своих чемпионов оригинальные бэби луки. (подробности)

*Предложение не является офертой. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.