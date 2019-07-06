Лучшие костюмы забега в ползунках «Маленький чемпион-2019»

«Комсомолка» в тринадцатый раз провела для карапузов Челябинска спортивный праздник — «Маленький чемпион». 140 спортсменов, от полугода до трех лет, показали, как могут быстро ползти или бежать: кто на что способен в силу возраста.

По традиции, малыши покоряли гостей и жюри не только мегаскоростью, но и яркими образами. Мамы и бабушки вновь не спали ночами и мастерили для своих чемпионов оригинальные бэби луки.

С каждым разом выбирать необычные костюмы становится сложнее, все участники стараются выделиться. На этот раз — в топ попали 19 костюмов!

БЭТМОБИЛЬ

Восьмимесячная Юлия Нигаметзянова пришла на соревнования в брутальном образе. Она бэтмобиль — машина одного из самых крутых супергероев, мощная и скоростная. Креативный костюм сшила мама всего за один день.

Мощная и скоростная.Фото: Валентина ВАГАНОВА

РАКЕТА

Лев Удалов — еще один участник, который своим костюм заставляет соперников волноваться. Он ракета. На спине у него сопла, из которых вырывается пламя. Взлетает! Лев участвует в забеге первый раз. По словам мамы, костюм ракеты помог ему очень быстро преодолеть дистанцию.

ГУСАР

Максиму Малашенкову три года. На забеге он предстал в образе гусара. Красивый красный мундир, кивер с белым пером на голове, белые рейтузы — загляденье! Правда, нестыковочка — все гусары носили усы. Но, Максимке простительно быть без них, когда они еще вырастут! А рисовать усы — не по-гусарски.

Вот такой очаровательный гусар поучаствовал в забеге.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КАРЛСОН

А это тот случай, когда и костюм не нужен. Костя Каширин — вылитый Карлсон. Ну, сами посмотрите. Такой же веселый, такой же пухленький и о-о-очень добрый. Жалко, что варенье пока нельзя, Костику еще всего девять месяцев.

А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся…Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЦАРЕВНА

Этот образ один из излюбленных на «Маленьком чемпионе». Практически каждый забег мы находим самую-самую красивую царевну и включаем ее в этот топ. На этот раз своим костюмом нас поразила двухлетняя Валерия Докукина. Такой замечательный костюм для нее сшила бабушка-швея.

Такой красивый костюм сшила бабушка-швея.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ШРЕДДЕР

Кондрашев Максим — постоянный участник «Маленького чемпиона», каждый раз удивляет костюмом. Пожалуй, самым запоминающимся образом у него был Супер Марио. В образе водопроводчика из популярной игры малыш смотрелся очень забавно. В этом году он облачился в Шреддера, заклятого врага черепашек-ниндзя.

Костюм Максиму сделали родители за два дня из картона, пенопласта, ткани и армированного скотча.

Максим постоянно удивляет костюмом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПИОНЕР

У Валерии Зуевой активная семья, они всегда готовы к разным «движухам». Потому и выбрали образ пионеров, клич «Всегда будь готов» им как раз подходит. Красные галстуки остались еще с маминой юности, когда она ездила на сборы активистов от школы. А пилотки сшили.

Семья Зуевых тоже не первый раз участвует в забеге.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ОДУВАНЧИК

Полина Моталова каждый раз получает диплом за самый оригинальный костюм. Ее мама и бабушка начинают придумывать образ задолго до соревнований. Мастерят костюм своими руками: бабушка вяжет, мама шьет. Полина была Мальвиной, Снеговичкой, а в этот раз она — одуванчик. Следующий забег для Поли будет финальный, потому что она уже выросла из возраста бегунков. Мама и бабушка обещают костюм-бомбу!

У Полины один из самых летних образов на забеге.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПИРАТКА

Рытченкова София участвует в соревнованиях второй раз. В первый была просто в кигуруми-зайка. К этому забегу мама с папой решили заморочиться с костюмом и нарядили дочь в пиратку. Сами тоже поддержали образ. В итоге взяли награду за самый оригинальный костюм.

Костюм мастерили в ночь перед забегом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КЛОУНЕССА

Алиса Чеснокова — еще одна модница «Маленького чемпиона». Ее наряды всегда приковывают внимание и продуманы до мелочей. В этом году костюм удался как никогда. Алиса предстала в образе клоунессы. По словам мамы, костюм готовили месяц. Получилось шикарно!

Просто бомбический костюм!Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПЧЕЛКА

Дарья Кузнецова пришла на забег в костюме пчелки и получила приз за свой летний наряд. Изюминкой ее образа стали полосатые носочки, которые связала бабушка.

Костюм пчелки - тоже один из популярных среди участников.Фото: Валентина ВАГАНОВА

АФРИКАНЕЦ

Двухлетний Геннадий Рогов привлекал внимание своим кудрявым париком. У него костюм африканца. Как настоящий спортсмен, малыш предпочел быть в спортивных майке и шортах. Потому костюм у него минималистичный. Зато идея необычная и в таком одеянии удобно бежать.

Только вперед!Фото: Валентина ВАГАНОВА

РОБИН ГУД

Это добрый и справедливый персонаж, родители хотят привить Максиму Фомину эти качества, потому и выбрали такой образ. Костюм мама сшила за две недели. Примечательно, что в прошлый раз Максим был на забеге в костюме чертенка...

Максиму родители выбрали образ благородного разбойника.Фото: Валентина ВАГАНОВА

FAMILY LOOK

Напоследок делимся самыми оригинальными семейными луками забега «Маленький чемпион-2019».

Семья Кондратьевых в образе викингов. Шапки вязали сами.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Никита Коншин мультикам предпочитает военные фильмы. Потому семья и надела камуфляж.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Новосельцевы нарядились в ковбоев. Даже «лошадь» отыскали.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Гундаревы выбрали очень оригинальный образ - M&M's.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Софья Иштулова - морская принцесса. Родители поддержали образ.Фото: Валентина ВАГАНОВА