В Челябинской области поля пашут космические аппараты

«Подовинное» в Октябрьском районе Челябинской области — крепкое сельхозпредприятие. Именно это хозяйство стало в нынешнем году площадкой большого областного праздника — Дня фермера. Устроители, Правительство Челябинской области и региональный минсельхоз, рисуют перспективу крестьянам: трудитесь, развивайтесь, мы вас поддержим.

Глава региона Алексей Текслер, посетивший праздник, так и говорит: «Задача заключается в следующем: чтобы небольшие индивидуальные предприятия становились фермерскими, а фермерские предприятия, развиваясь в разных направлениях, становились крупными агропромышленными предприятиями. Эта динамика позволит нам решать новые задачи в сфере агропромышленного комплекса».

КАК СОВЕТСКИЙ КОЛХОЗ СТАЛ КРУТЫМ БРЕНДОМ

Истоки сельскохозяйственного предприятия «Подовинное» лежат в 1919 году, когда на этих землях был организован колхоз.

— Предприятие мы сохранили, оно стабильно работает. В штате 250 человек. Мы обрабатываем более 30 тысяч га пашни. Мы содержим 6,5 тыс. голов скота, из которых 2,5 тыс. — дойные, — говорит руководитель СПК «Подовинное» Сергей Мельников.

Коровы из Подовинки дают замечательное сырье для переработки на мощностях предприятия, открывшегося на бывшем Южноуральском молочном заводе. Ежедневно на молокозавод отправляется 60 т отборного молока. Конечный продукт под брендом «Подовинное молоко» жители Челябинской области охотно покупают в магазинах.

— Другое молоко, в других хозяйствах, мы не покупаем, дорожим маркой, репутацией и качеством. У нас современнейшие технологии содержания животных по европейским стандартам. В двух наших доильных залах, оснащенных шведским оборудованием, одновременно доятся более ста коров. Строго соблюдаются все технологии, потому исходное сырье очень качественное, — объясняет Мельников.

День фермера — большой праздник. Под гармошку. Фото: gubernator74.ru

На поле у дороги на Подовинку в честь праздника выстроился, как на параде, «полк» сельхозтехники. И это не просто трактора и опрыскиватели. Это космические аппараты. И внешне — тоже. Как заметил Мельников, это 15% от общего числа парка. И чего же здесь только нет: огромные опрыскиватели для обработки кукурузных полей — будто инопланетные роботы на гигантских колесах. Комбайны, больше похожие на морские лайнеры; фантастические трактора с плугами.

Как далеко шагнула инженерная мысль машиностроителей в АПК! И здорово, что южноуральские аграрии идут в ногу с прогрессом, приобретают и используют передовую технику и технологии как импортные, так и отечественные, рожденные в нашей Челябинской области.

СЕКРЕТЫ ВКУСА

Вкус молока зависит от кормов. Чтобы обеспечить буренок вкусными травами, специалисты Подовинки выращивают особый набор культур.

— Никто в Челябинской области сою не выращивает, а мы выращиваем. Главные составляющие молока — кальций и белок. Соя — самая высокобелковая культура. Весь мир кормит коров соей и кукурузой. И мы выращиваем кукурузу. А еще — люцерну, подсолнечник, — с гордостью перечисляет Мельников.

По мнению главы Челябинской области Алексея Текслера, перед фермерскими хозяйствами стоит задача увеличения производства молока, ведь в 100% имеющихся объемов они занимают пока десятую часть.

Кроме того, уверен глава Челябинской области, серьезные перспективы Южный Урал, как край тысячи озер, имеет и в производстве рыбы.

Еще одно направление — переработка, производство современных востребованных видов продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин:

— Много лет подряд Челябинская область поддерживает начинающих фермеров грантами. Денежная премия положена за проект развития своего будущего хозяйства. В этом году на конкурс было подано 68 заявок, отбор прошли 32 получателя. И 32 молодых предпринимателя мы посвятим в фермеры, вручим им гранты. Проекты посвящены развитию животноводческой и растениеводческой отрасли: оба этих направления сегодня активно развиваются в Челябинской области. Кстати, животноводческие проекты впоследствии часто претендуют на семейные животноводческие гранты, ведь очень часто начинающим фермером становится сын уже опытного хозяйственника, чтобы потом продолжить дело отца. В животноводстве инвестиции окупаются хорошо, быстро, позволяют вовлекать в оборот дополнительные площади под кормовые и зерновые.

Кроме традиционной поддержки начинающих фермеров в этом году в рамках федеральной программы развития предпринимательства на селе запускается новое направление поддержки. В этом году регион по этому направлению получит 59 млн руб., в том числе 44 млн руб. на так называемые агростартапы. Деньги предназначены для молодых предприятий, зарегистрированных только в этом году. На средства поддержки могут также претендовать личные подсобные хозяйства, которые в течение двух недель после заключения договора с региональным министерством сельского хозяйства должны будут зарегистрироваться как крестьянско-фермерское хозяйство или как индивидуальные предприниматели.

Кстати, сумма грантов для начинающих фермеров составила в нынешнем году 90 млн руб. Для семейных животноводческих ферм — 30 млн руб.

Общая грантовая поддержка малых форм хозяйствования в Челябинской области за последние семь лет выросла до 575 млн руб. Гранты получили 259 начинающих фермеров и 23 семейные фермы.

Конечно, гранты победители пустят в развитие своих проектов и хозяйств. Фермеры купят 900 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, более 200 единиц сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря: тракторы, кормораздатчики, доильное оборудование, системы навозоудаления. Будет приобретено три готовых к эксплуатации коровника.

МИЛЛИОНЫ — В БУРЕНОК

Планами поделилась глава семейной животноводческой фермы из Верхнеуральского района Диляра Ахметгалеева. Она купит 80 молочных коров и сельхозтехнику.

А Ильяна Юмагужина из Аргаяшского района приобретет десять коров и быков мясного направления.

Николай Нестеров из Агаповского района — 20 мясных телочек, Халил Хисамов из Сосновского района — 33 коровы, а Евгений Селянин из Увельского района купит 60 мясных животных.

Фермер Ольга Пестрикова прибыла на «корпоратив» из села Бродокалмак, что в Красноармейском районе.

— Мы выращиваем мягкую пшеницу, мы работаем с крупными переработчиками — компаниями «Макфа», «Сюзприщепром». Мы обрабатываем семьей тысячу гектар. Нашему крестьянскому хозяйству четверть века, его основал мой свекор. Сейчас дело возглавляет мой муж. А начинали мы с 16 га земли. Сын с нами работает, он глава своего крестьянского хозяйства. Шесть лет назад как начинающий фермер получил грант, занимается животноводством.

ЦИФРА

4,1 млрд руб. выделено в этом году из федерального и областного бюджетов на поддержку и развитие агропромышленного комплекса Челябинской области. В том числе, 2 млрд руб. — из областного бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— В нашей области сбалансированная ситуация по соотношению агрохолдингов и фермерских хозяйств. Они, скорее, дополняют друг друга. Не всегда они являются конкурентами: у нас фермерские хозяйства в основном занимаются земледелием. Но если мы хотим развиваться более активно, то фермерским и крестьянским хозяйствам необходимо, в том числе заниматься и животноводством. Это все-таки круглогодичная история, в отличие от растениеводства. Мы это обсуждали и будем, в том числе оказывать поддержку этому направлению. На мой взгляд, это достаточно перспективно. Челябинская область — развитый агропромышленный регион. Но и у нас и задел хороший. Использование новой техники, технологий — это все позволит и увеличить объем производства, и расширить ассортимент. Мы в этом направлении работаем. Будем увеличивать поддержку, в том числе фермерских хозяйств.