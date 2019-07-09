Алексей Текслер увидел ротонду ядерщика Курчатова

В субботу, 6 июля, глава региона Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Озерск. В программе поездки были встречи с главами городов Озерска, Снежинска и Трехгорного и руководством Росатома.

В закрытом городе Алексей Текслер побывал на набережной и в парке, полюбовался живописными видами озера Иртяш. Озерск тихий, утопает в зелени. В центре стоят чудесные дачи, построенные в 50-е годы для проектировщиков атомного предприятия. Дачи и придают Озерску курортный вид.

Мэру Озерска Алексей Текслер передал «синюю папку». В ней — жалобы озерчан на состояние дорог, проблемы в ЖКХ, претензии к качеству медобслуживания. Спектр проблем Озерска, увы, типичен для городов и районов региона. Алексей Текслер заявил о разработке областных программ по самым актуальным вопросам.

ДОРОГИ — В РЕМОНТ

— Город развивается, хотя есть проблемы, о которых говорят жители. В первую очередь — состояние дорог. Я посмотрел динамику финансирования за последние годы. На дорожное строительство выделялось мало средств. К городу есть большое количество вопросов по состоянию жилищно-коммунальной инфраструктуры: теплотрасс и водопроводных труб. Из Челябинска в ближайшее время направлю комиссию для комплексной оценки проблемы и вариантов решения. Отдельное направление, которое для всех городов актуально, — это городская среда. Я посмотрел город, мне много о нем рассказывали, о его красоте и природе, прогулялся в парке и по набережной, с уверенностью скажу, что мне очень понравилось, — подчеркнул Алексей Текслер в разговоре с главой.

Трассу Озерск — Касли восстановят в этом году. Много жалоб у озерчан на состояние дороги Озерск — Метлино. Ее внесли в первоочередной план ремонта на 2020 год.

ВМЕСТЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ

На встрече с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым и главами Озерска, Снежинска и Трехгорного шла речь о социально-экономическом развитии закрытых городов. В них живет около 170 тысяч южноуральцев.

На встрече стороны договорились о заключении соглашения по комплексному социально-экономическому развитию ЗАТО, — подчеркнул Текслер.

Документ касается, например, развития системы здравоохранения. Вместе с Росатомом властям предстоит решить на федеральном уровне кадровые вопросы и вопросы приобретения медоборудования.

— Наших шагов — властей Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» — хватит для того, чтобы сделать шаг вперед и в развитии производственных планов, и для укрепления социальной сферы в городах, — сказал глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

В Озерске Алексей Текслер встретился с бойцами студотрядов. 800 ребят со всей страны работают на стройках ГК «Росатом».

— Студенты строят спортивно-оздоровительный комплекс ПО «Маяк»: заливают бетон, копают траншею под силовой кабель, вяжут арматуру, — говорит председатель областного студенческого отряда имени Сумина Юрий Болдырев.

МЕСТО, ГДЕ БЫВАЛ КУРЧАТОВ

Впечатлениями о поездке Алексей Текслер поделился в Инстаграме:

— Впервые побывал в Озерске — первом и самом крупном закрытом городе нашей области. Я читал об истории этого атомного проекта, о людях, которые ковали атомный щит нашей Родины. Про закрытые города говорят, что у них открытые сердца. Убедился в этом лично. Прошелся по набережной озера Иртяш, увидел легендарную Ротонду — место, где любил бывать Курчатов. В этих местах особая энергетика: первозданная красота природы и ощущение значимости того дела, которым здесь занимаются.

Встретился с директором Госкопорации «Росатом» Алексеем Евгеньевичем Лихачевым, провели совещание по развитию трех ЗАТО Челябинской области. Будем вместе решать накопленные проблемы.