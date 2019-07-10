Антиутопия и комиксы в тренде: что читают челябинцы

Вопрос «А какую последнюю книгу вы прочитали?», скажем честно, у многих сегодня вызывает чувство стыдливости. Потому что со времен окончания школы, техникума, или вуза книги мы берем в руки все реже и реже.

Что, разве это не так? Наши слушатели, скорее всего, не такие люди. Они не променяли шуршание страниц на щелканье компьютерной мышки. Если это так, тогда присоединяйтесь к нашей беседе.

У нас в гостях:

Книжная полка. Что читают челябинцы 00:00 00:00

- заместитель директора по розничной торговле ООО ИнтерСервис, руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова

- заведующий сектором проектных технологий областной Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов

- журналист и библиофил Инна Кумейко

в студии Лидия Андреева

Руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- В 90-годы были популярны бульварные романы, детективы, бандисткие триллеры. В 2000-е - фэнтэзи и биографии великих людей. А какие темы для чтения сейчас популярны?

- Как насчет книг с картинками? Все больше на полках иллюстрированных книг для взрослого читателя? Они популярны?

- Роман «Шантарам» много лет был в первых строчках книжного рейтинга. Хотя коммерческого успеха этой книге не предсказывали. А можно ли угадать успех?

Об этом и многом другом в нашей программе.