2019-07-10T15:19:46+03:00
Общество

Антиутопия и комиксы в тренде: что читают челябинцы

Об этом говорим на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM в программе «Книжная полка» (подкаст)
Андрей СОКОЛОВ
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В студии - настоящие знатоки книжного рынка.В студии - настоящие знатоки книжного рынка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вопрос «А какую последнюю книгу вы прочитали?», скажем честно, у многих сегодня вызывает чувство стыдливости. Потому что со времен окончания школы, техникума, или вуза книги мы берем в руки все реже и реже.

Что, разве это не так? Наши слушатели, скорее всего, не такие люди. Они не променяли шуршание страниц на щелканье компьютерной мышки. Если это так, тогда присоединяйтесь к нашей беседе.

У нас в гостях:

Книжная полка. Что читают челябинцы

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- заместитель директора по розничной торговле ООО ИнтерСервис, руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова

- заведующий сектором проектных технологий областной Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов

- журналист и библиофил Инна Кумейко

в студии Лидия Андреева

Руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- В 90-годы были популярны бульварные романы, детективы, бандисткие триллеры. В 2000-е - фэнтэзи и биографии великих людей. А какие темы для чтения сейчас популярны?

- Как насчет книг с картинками? Все больше на полках иллюстрированных книг для взрослого читателя? Они популярны?

- Роман «Шантарам» много лет был в первых строчках книжного рейтинга. Хотя коммерческого успеха этой книге не предсказывали. А можно ли угадать успех?

Об этом и многом другом в нашей программе.

Сотрудник Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудник Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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