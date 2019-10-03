Почему челябинцы любят «попаданчество»

Накануне эфира мы провели опрос в нашей группе в соцсетях: Какие книги вы читаете? Вот, что ответили наши подписчики:

Как всегда в программе «Книжная полка» наши любимые и уважаемые эксперты — руководитель сети «Книжный город» Вероника Феськова и сотрудник Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов.

Книжная полка: какие книги читаю челябинцы 00:00 00:00

Вместе с ними программу ведут журналисты Лидия Андреева и Инна Кумейко.

БУМАГА НЕ СДАЕТСЯ

— Судя по опросу, любят челябинцы бумажные книги. А если смотреть статистику, то лидируют электронные издания. Или я не ту статистику смотрю.

Рифат Абдрашитов:

— Бумага наше все по-прежнему. Электронные книги лидирует в категории динамика роста. Спрос на них растет год от года. Но они по-прежнему уступают бумажным книгам, и еще долго будут уступать. Даже более того, бумажные носители могут даже взять реванш. К тому же до сих пор не весь объем человеческих знаний отцифрован, многое хранится в библиотеках.

Рифат Абдрашитов: "Мы пролили абонимент на книгу до месяца"Фото: Андрей АБРАМОВ

— Бумагу больше предпочитает старшее поколение?

Р.А.:

— И дети тоже любят до сих пор бумажные книги. Им нравится то, что можно попробовать руками, они с гаджетами активно взаимодействуют. А читать удобнее книгу. Тем более хорошо изданную, «играющую» с ребенком. Электронные книги лидируют по динамике роста. Интерес к ним растет, но, как мне кажется, они еще долго будут уступать бумажным. Бумажная книг так просто не сдастся и еще отвоюет позиции.

Очень востребован доступ к мировым электронным базам данным в библиотеках. Это растущая доля, но она не отменяет традиционной книги и традиционного объема знаний, который еще не оцифрован и хранится на полках книжных магазинов и библиотек.

— Если нарисовать усредненный портрет читателя электронной книги — кто он?

Р.А.:

— Дети и представители старшего поколения предпочитают бумажную книгу. С гаджетов читать не так удобно, как знакомиться с прекрасной изданной книгой. У людей старшего поколения привычка к книге в традиционном виде настолько велика, что нет смыла эту привычку резко менять. А вот молодые с интересом знакомятся со всем новым, расширяя интеллектуальный багаж, используют разные инструменты. И электронные, в том числе.

ЛУЧШИЙ И ДОРОГОЙ ПОДАРОК

— Книга сегодня — не просто лучший подарок. Книга — это статусный, очень недешевый подарок. Приобрести электронное издание на официальных порталах выходит дешевле, чем купить бумажное издание. Не откажутся ли люди от покупок книг как от предметов не первой необходимости?

Вероника Феськова:

— Экономия на книгах была всегда. Даже во времена СССР покупать книги часто было дороговато. Даже при тогдашнем соотношении размера зарплаты и стоимости книги. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось.

— Сейчас нельзя приобрести книгу в обмен на макулатуру, как было когда-то в советские времена...

В.Ф.:

— Насколько я помню, обмен на макулатуру давал право приобрести книгу, но ее покупку мы оплачивали.

Вероника Феськова: "На серьезную книгу может уйти месяц"Фото: Андрей АБРАМОВ

И.К.:

— Государство тогда «убивало двух зайцев». Во-первых, обеспечивало население СССР книгами: люди с удовольствиями пополняли полки домашних библиотек. Во-вторых, решался вопрос утилизации вторсырья. Если бы сейчас такое ввели, многие охотно бы откликнулись: макулатуру-то нужно куда-то девать.

— Недавние опросы книгочеев выяснили жанровые предпочтения россиян. В Челябинске на первом месте жанр любовного фентези и так называемый жанр «попаданчества». То есть, путешествия героев в критических ситуациях в параллельных мирах.

В. Ф.:

— Жанр популярен — это правда. Всегда хочется вырваться за пределы реальности, немного отвлечься. И здесь не только помогают книги из жанра фентези, но и романы о средневековье, и любовные романы. Издания в мягкой обложке по-прежнему находят своего читателя. Готовясь к эфиру, я проанализировала статистику о том, что покупают больше всего. Несколько позиций относятся к любовным романам. Их легко читать. Можно легко погрузиться в сюжет и чуть отвлечься от быта.

— Что читают читатели публичной библиотеки для души?

Р.А.:

— Для души у нас абонемент. Сейчас продлили домашнее общение с книгой до месяца, раньше было три недели. Самые востребованные книги — из топа рейтинга. По-прежнему в лидерах Дина Рубина, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Наринэ Абгарян, Алексей Иванов, Дениэл Киз, Федор Конюхов. Есть и челябинский автор — роман «Верхом на сером» писательницы Ульяны Бисеровой.

КНИГИ О ВОЙНЕ: ИНТЕРЕС ЕСТЬ

— Грядет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как книжные полки магазинов реагируют на приближение важной даты? Может, переиздается классика?

В. Ф.:

— Классика, безусловно, переиздается. И не только к такой большой дате. Каждый год ко Дню Победы наши полки реагируют, читатели реагируют. Тема до сих пор трогает души, и читателю хотят знать больше о том времени, хотят переосмыслять. Например, в прошлом и позапрошлом году вышло много произведений о войне для детей. Было много переизданий детской военной классики. Порадовало, что на них был спрос. Детей эта тема трогает точно так же, как взрослых.

Книга - лучший подарок и сейчас. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Инна Кумейко:

— Все мы помним прекрасную повесть Елены Ильиной «Четвертая высота» о Гуле Королевой. Тема войны в той повести для детей сглажена. Юного читателя уберегли от страшных подробностей гибели сержанта Королевой под Сталинградом. Сейчас опубликована книга Елены Ракитиной о Гуле — добавлены подробности ее жизни, много нового о подвиге, есть письма Гули к отцу и матери, об отважной девушке вспоминают однополчане. И известная история звучит по-новому...

Р.А.:

— Мне кажется, этим и отличается хорошая книга от современных фильмов о Великой Отечественной. В новых лентах нет эмоциональной связи поколений. А в книгах — есть, даже современных. Эмоции в них глубже.

В.Ф.:

— Книги не нарушают внутренний мир, они его обогащают. Что касается фильмов, здесь навязывается картинка, она не может не навязываться.

И.К.:

— Может быть потому, что фильмы о войне внимает поколение, которой этой войны не знает? А тогда наша военная классика привлекала к съемкам консультантов — историков, военных. Сценаристы, режиссеры, актеры сами прошли через войну. Война — часть их жизни, потому снять липу было невозможно.

— Интересно, часто ли сейчас дарят ли книги детям? И что дарят: сказки, приключенческую литературу, страшилки, книги о животных?

В. Ф.:

— Все, конечно, зависит от вкуса. Но то, что книги дарят детям — это факт. Ну, что еще подарить? Игрушек, как правило, у детей много. А книге в прекрасном издании рад любой ребенок.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА: БЕРИТЕ ДЕТЕЙ!

— Отличный повод сформировать вкус в книгочтении — это посетить книжную ярмарку. 4 и 5 октября в Выставочном зале Союза художников пройдет XX Южно-Уральская книжная ярмарка. Большой праздник книгочеев проходит под патронатом Челябинской областной научной публичной библиотеки.

Р.А.:

— Мы приглашаем взрослых и детей. Программа ярмарки выстроена таким образом, чтобы всем было интересно. Родителей и детей даже можно развести в пространстве. Детей, например, отправить на занятия в мастер-классы. Одни из них заточены на овладение традиционными навыками. Альтернативой этим занятиями станут уроки по 3D-моделированию, робототехники.

Сама зона книжной ярмарки — очень большая и очень крутая. У нас получилось привлечь много столичных изданий, которые раньше в Челябинск не приезжали: «Самокат», «Вече», «Пешком в историю», «Питер», «Азбука Аттикус». Приедет крупнейшее издание Казахстана «Фолиант».

Чтобы почитать? Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Будут работать три площадки — «Люди», «Книги», «Идеи». Площадка «Люди» — это творческие встречи с авторами. К нам приедут столичные авторы, местные писатели готовят интерактивные беседы. Площадка «Книги» — о новых изданиях. Площадка «Идеи» — это лектории, дискуссии. Мы сознательно насытили программу событиями, чтобы у гостей был выбор.

Будет интереснейшая выставка — 65 книг лучших немецких детских иллюстраторов — книги приедут к нам из Франкфурта.

— По результатам исследования компании МТС, челябинцы успевают прочесть четыре книги в месяц. В Москве это усредненное число гораздо больше. Четыре книги за 30 дней — это много или мало?

В.Ф.:

— Смотря какую книгу читать. Если мы вернемся к любовными романам, наверное, немного. Можно и за день прочитать любовный роман. Если для вдумчивого чтения — это очень много. На серьезную книгу может уйти месяц. Количество, в данном случае, — не показатель.

— Вероника, за какими новинками посоветуете идти в книжные магазины?

В.Ф.:

— Для меня позиция номер один — «Modern Moscow. История культуры в рассказах и диалогах» Соломона Волкова. Он известен своими диалогами с Евтушенко, с Бродским. Он сделал два исследования истории государства российского с точки зрения литературы.

В новой книге он исследует корни современной культуры и влияния на нее Москвы. Главная тема диалогов в этой книге — культурный облик столицы XXI века. Режиссеры, композиторы, театральные критики — через призму их взглядов и суждений создана книга о культуре. Книга понравится любителям отличного литературного языка.

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