ООО «Трест Магнитострой» — преемник знаменитого на весь Советский Союз строительно-монтажного треста «Магнитострой»

Его история началась 90 лет назад, в эпоху становления советского государства: для осуществления крупного строительства государственного значения приказом ВСНХ от 31 января 1929 года было создано управление «Магнитострой», в задачи которого входило возведение гиганта индустриализации — Магнитогорского металлургического комбината. В кратчайшие сроки строители возвели электростанцию, коксовые батареи, мощные домны, мартеновские печи и прокатные станы. Одновременно шло строительство города: на левом берегу появились первые каменные дома, началось проектирование застройки правобережья.

В 1936 году «Магнитострой» преобразован в строительно-монтажный трест, но задачи его остались неизменными — возведение промышленных, культурно-бытовых объектов и жилья.

В тяжелые военные годы силами треста было построено 130 промышленных объектов, что позволило в разы увеличить мощность Магнитогорского металлургического комбината. За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощностей черной металлургии» в марте 1945 года коллектив Магнитостроя был удостоен высшей награды Родины — ордена Ленина. В апреле 1946 года коллегия Министерства черной металлургии вынесла решение о передаче на постоянное хранение коллективу Магнитостроя знамени Государственного Комитета Обороны.

В 1951 году трест одним из первых начал осваивать строительство жилых домов из крупных панелей, что позволило поставить на индустриальный поток строительство жилья. Кроме того, Магнитострой впервые в своей практике приступил к масштабному строительству крупных предприятий и цехов пищевой промышленности и по производству товаров ширпотреба: город получил от строителей хлебозавод, кроватный цех, мясокомбинат и молочный завод, цехи эмалированной, оцинкованной и хромированной посуды, швейную и мебельную фабрики. И это наряду с тем, что Магнитострой успешно осваивал программу промышленного строительства на ММК, метизном и калибровочном заводах, наращивал темпы жилищного и культурно — бытового строительства.

В 1979 году «За большой вклад в сооружение крупнейшего в стране Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска» трест был награжден орденом Октябрьской Революции.

При непосредственном участии «Магнитостроя» в городе выросли Дворцы культуры, театры, школы и больницы, цирк и храм Вознесения Господня. Немало объектов возведено трестом в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Республике Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе. Магнитостроевцы обустраивали нефтяные месторождения и поселки при них, участвовали в строительстве завода по уничтожению химического оружия в Курганской области.

В настоящее время «Магнитострой» — один из крупнейших застройщиков и генподрядных строительных организаций России и старейшее строительное предприятие Челябинской области. Оно выстояло в годы реформ, когда другие компании дробились и исчезали.

В группе компаний «Магнитострой» работает более двух тысяч высококвалифицированных специалистов, имеющих богатый производственный опыт в строительстве. На счету предприятия — школы, детские сады, торгово-развлекательные центры.

Девяностолетняя история Магнитостроя вобрала в себя многогранный и во многом уникальный практический опыт, богатейший технический и интеллектуальный потенциал. С честью пройдя все исторические испытания и выйдя из экономических преобразований закаленной и обновленной, компания по-прежнему остается флагманом и ведущим брендом строительной отрасли региона. Сегодня «портфель заказов» Магнитостроя по-прежнему полон. А это значит, что будут новые стройки, появятся новые предприятия, дома и социальные объекты.

Если вы хотите отдать свой голос за ООО «Трест Магнитострой», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Магнитогорск, тел. (3519) 43-81-50;

г. Челябинск, тел.: (351) 240-20-40;

г. Нижний Тагил, тел. (3435) 37-94-37

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