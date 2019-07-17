2019-07-17T16:43:10+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

Компания «Русдверь» в лидерах проекта «Лучший строитель-2019. Южный Урал»

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Компания «Русдверь» работает в Челябинске с 2015 года. На данный момент установлено более 17 000 дверей для 5 000 клиентов. Каждый год сеть продолжает развиваться и открывать новые филиалы.

Все больше людей предпочитают покупки в интернете. Доверие к онлайн-каталогам растет, но в компании «Русдверь» отлично понимают как ценность живой консультации с менеджером, так и потребность посмотреть двери в салоне. В Челябинске есть два магазина с полноценной выставкой и образцами цветов по адресам: Свердловский проспект, 6 и Университетская набережная, 64.

Сейчас можно найти самую разнообразную, но одновременно противоречивую информацию о дверях. При выборе дверей необходимо разбираться в материалах, конструктиве, комплектации, нюансах монтажа, причем у каждой фабрики есть свои особенности. Поэтому менеджеры компании постоянно изучают рынок на практике и в теории, чтоб предложить клиенту подходящее решение. Обратившись в «Русдверь», вы можете выбирать более чем из двадцати фабрик в одном месте.

Для команды «Русдвери» важно доверие клиентов, поэтому они всегда доводят работу до результата и не боятся об этом заявлять. Услуги монтажа предоставляются опытными установщиками, которые сотрудничают с фирмой на постоянной основе. Компания предлагает покупателям бесплатные услуги специалиста-замерщика, консультации менеджеров, готовых ответить на любой вопрос и предложить решения любой сложности в нужные сроки.

Проголосовать за компанию «Русдверь» можно на странице проекта «Лучший строитель-2019. Южный Урал».

г.Челябинск, Свердловский проспект, 6; Университетская Набережная, 64;

Тел.: (351) 200 33 81;

rusdver.net

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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