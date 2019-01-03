Лже-газовщики, нелегальные перепланировки, отсутствие контроля: что стало причиной трагедии в Магнитогорске

Четвертый день гудит строительная техника на месте обрушения дома в Магнитогорске. Из-под завалов достали практически все тела и только нескольких «счастливчиков» отправили в больницу, а не в морг. 31 декабря в десятиэтажке на Карла Маркса рванул бытовой газ. О причинах, которые привели к трагедии, мы говорили на радио «Комсомольская правда» 95,3 FM.

Что привело к трагедии в Магнитогорске? 00:00 00:00

— По словам главы СК Александра Бастрыкина, не весь дом был дообследован на предмет безопасности газового оборудования. И то это делали в мае. Во-вторых, никто почему-то не поднимал тему перепланировок внутри рухнувшего подъезда? Ведь это очень нетривиальный вопрос. Перепланировка создает дополнительную опасность во всех домах. Их делают незаконно, ни с кем не согласуют, — рассуждает видный общественный деятель Челябинска Владимир Гаврилов.

Также еще одним обстоятельство, которое приводит к подобным трагедиям по всей стране Гаврилов назвал плохой контроль лицензионно-разрешительной работы.

— Потолки приходят натягивать «серые» бригады с газовыми баллонами. На кухнях к газовым плитам тянут дешевые шланги. В сертификации оборудования творится такой грандиозный бардак. Это и приводит к трагедиям. Такие взрывы начали встречаться чаще чем раз в год. С этим надо что-то делать. Пора менять закон и усиливать надзор.

В соцсетях тем временем обсуждают конспирологическую теорию о том, что это был теракт. Официальным органам даже пришлось делать несколько заявлений о том, что ни террористов, ни взрывчатки на месте дома не обнаружено. Гаврилов привел еще один довод:

— Террористы преследуют цель публичности. После каждого теракта они объявляют: «Мы группировка берем на себя ответственность за это потому что-то…». Здесь такого не было, хотя с трагедии прошло уже четверо суток. Поэтому эту ситуацию стоит рассматривать как трагическую случайность и нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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