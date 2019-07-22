2019-07-22T10:32:36+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

50 микрорайон в Парковом: развитая социальная инфраструктура и доступность транспорта

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50 микрорайон стал продолжением крупнейшего проекта «Парковый» от Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ). Комплекс расположен в северо-западной части города Челябинска, сочетает развитую социальную инфраструктуру и доступность основных транспортных магистралей. Территория состоит из 16 домов с благоустроенными дворами и парковками, ограничена улицами Александра Шмакова и проектируемым продолжением Краснопольского проспекта.

Внутри микрорайона уже работают муниципальный детский сад, городская поликлиника №5, супермаркет и бытовые магазины, паспортный стол и офис управляющей компании. В шаговой доступности — остановка общественного транспорта, школа на 1 500 учеников, почтовое отделение, опорный пункт полиции, салоны красоты, фитнес-центры и крупный торговый комплекс.

Дома в 50 микрорайоне Паркового в Челябинске строятся из современных железобетонных панелей высокой заводской готовности. Это исключает зазоры в швах и холодные углы на внешних стенах. Плоскости внутренних перегородок получаются идеально ровными, что исключает дополнительные затраты новоселов на внутреннюю отделку. Новые дома от ЮУ КЖСИ адаптированы для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей — лифты поднимаются с нулевого до 10 этажа. В зависимости от секции на этажной площадке располагается от 3 до 5 квартир.

В основу планировок заложена европейская концепция обустройства жилья. В таких квартирах размеры коридоров сведены к минимуму — приоритет отдан полезной жилой площади. В зависимости от пожеланий можно найти квартиру-студию, квартиру-студию с несколькими отдельными спальнями или выбрать вариант, когда кухня и все комнаты расположены по отдельности.

Способы приобретения:

— 100% оплата

— ипотека

— жилищные сертификаты (если позволяют условия сертификата)

Если вы хотите отдать свой голос за 50 микрорайон в Парковом, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Консультации по телефону, ипотека: +7 (351) 245-60-60

парки174.рф

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Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации на сайте www.ipoteka-74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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