2019-07-22T10:32:36+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

Загородный квартал «Белый хутор»: преимущества загородной жизни и достоинства мегаполиса

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«Белый хутор» — первый в Челябинске проект загородного микрорайона класса «комфорт». Сюда переезжают люди, которые ищут тишину и чистый воздух, при этом хотят оставаться полноценными жителями мегаполиса. Первые новоселы появились в хуторе в 2014 году, а сегодня в нем проживает уже 1 046 семей. Вместе с новыми жителями развивается и социальная инфраструктура. Так, в «Белом хуторе» работают детский сад, офис врача, аптека, супермаркет, школа танцев и кулинария. На очереди — школа на 1100 учеников.

Жизнь в «Белом хуторе» учит людей уходить в офлайн и наслаждаться простыми радостями. Создавая новый микрорайон, застройщик ЮУ КЖСИ понимал, что жилье — это больше чем квартира. Поэтому архитекторы разместили серию домов по принципу кластеров. Это решение способствовало тому, что соседи хорошо друг друга знают и поддерживают дружеские отношения. Территория комплекса закрыта и охраняется.

Хуторяне бережно относятся к своему уголку цивилизации на лоне природы: разбивают собственные цветники и садят семейные древа. В этом их поддерживает собственная управляющая компания, офис которой находится в центре микрорайона.

Несмотря на этажность, в каждом доме есть пандус для колясок и просторный лифт грузоподъемностью до 1000 кг. В квартирах за счет небольших коридоров увеличена площадь жилых комнат и кухонь. Для каждого члена семьи найдется просторная комната с видом либо во двор, либо на природу.

Самое правильное впечатление от Белого хутора возникает только после личного посещения. Оценить достоинства микрорайона можно каждый день с понедельника по субботу.

Если вы хотите отдать свой голос за «Белый хутор», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Запись на экскурсию, ипотека: +7 (351) 245-60-60

Белыйхутор.рф

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Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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