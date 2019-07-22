ЮУ КЖСИ: первый ипотечный оператор на Южном Урале

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» основано по решению Губернатора Челябинской области в 2002 году. 100% акций принадлежит региону в лице Министерства имущества и природных ресурсов. На момент создания компания была первым ипотечным оператором на Южном Урале и раньше коммерческих банков приступила к жилищному кредитованию. Затем включилась в строительную отрасль и основала знаменитые в Челябинске микрорайоны «Парковый» и «Белый хутор».

Проекты «Парковый» и Белый хутор» стали прорывными. В обоих случаях ЮУ КЖСИ предложила квартиры с беспрецедентно высокими потребительскими свойствами: улучшенная чистовая отделка «заезжай и живи», планировки «студия+КЖСИ», благоустроенные дворы и спортплощадки. Сегодня челябинцев продолжает привлекать ценовая доступность и развитая инфраструктура в этих микрорайонах. Так в «Парковом» и в «Белом хуторе» работают муниципальные медучреждения, детские сады, супермаркеты, офисы собственной управляющей компании.

Сегодня ЮУ КЖСИ продолжает помогать клиентам в получении ипотеки и развивает альтернативную программу — «аренда с правом выкупа». Компания строит жилые дома в 50 микрорайоне Паркового, развивает «Белый хутор», ведет реновацию территории в городе Копейске и администрирует работу собственного Фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков Челябинской области.

Если вы хотите отдать свой голос за ЮУ КЖСИ, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Офисы в Челябинске:

пл. МОПРа, 8А;

мкр. Белый хутор, ул. Светлая, 1Б;

Единый колл-центр: +(351) 245-60-60 (многоканальный)

КЖСИ.РФ

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