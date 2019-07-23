«Синдром Плюшкина во всей красе»: старушка накопила в квартире гору мусора высотой в человеческий рост

Пенсионерка из Челябинска превратила свою квартиру в настоящую помойку. В жилье она не заходит, а залезает по куче мусора, накопленного годами. По словам жителей дома, гора стала высотой уже в человеческий рост. Этой свалке 10 лет, и страдает от нее весь подъезд. Причем, вонь, грязь, тараканы — малая из бед. Пенсионерка еженедельно топит соседей и уже два раза устраивала пожар.

СМРАД НА ВЕСЬ ПОДЪЕЗД

Захламленная квартира находится в подъезде пятиэтажки по адресу ул. Блюхера, №7А. Хозяйке под 80 лет. Она тащит домой мусор отовсюду, а еще берет к себе собак с улицы.

— Собаки живут без выгула, здесь же опорожняются и размножаются. Она их не кормит. Собаки в страшном состоянии: лишайные, ребра торчат. Если собака умирает от голода, труп там и остается. Возможно, другие собаки этой падалью и питаются. Они дикие. Если им удается выбежать в подъезд — скалятся, кидаются на людей. На сегодняшний день их штук 10. Слышно, что они, бывает, нападают и на хозяйку, — утверждает жительница дома Дарья. Она живет над квартирой-помойкой.

Смрад гниющего мусора стоит во всем подъезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721778" frameborder="0"></iframe> Жительница Челябинска превратила свою квартиру в настоящую помойку.

«БОИМСЯ, ЧТО ВЗЛЕТИМ НА ВОЗДУХ»

Во многих квартирах живут семьи с детьми. Родители переживают: забитая мусором квартира дважды горела. А соседей снизу топит каждую неделю.

— Ситуация доведена до критического момента. Все коммуникации у соседки текут. К трубам пробраться невозможно. «Аварийка» отключает воду у всего подъезда, потому что она не впускает ремонтников в квартиру. На прошлой неделе мы четыре дня сидели без воды, — говорит Дарья. — Старушка привязывает собак к трубам, чтобы они не нападали на нее. В том числе к газовой трубе. Газ отключен у нее давно, но стояк есть. Коммуникации все старые, все это после пожара. Когда собаки начинают прыгать, у нас трубы ходят ходуном, мы просто боимся, что однажды взлетим на воздух.

Эти снимки сделал сотрудник ЖЭКа в ванной. Когда хозяйка в очередной раз затопила соседей, но все-таки впустила в дом ремонтника.

У пенсионерки есть дочь, которая, как предполагают жильцы, оплачивает коммуналку. На жалобы соседей она никак не реагирует. Сама, видимо, живет неплохо: хорошо одета, приезжает на дорогой иномарке.

Жители жаловались чиновникам и в полицию, но безрезультатно.

Как рассказал корреспонденту КП-Челябинск, житель дома Илья, на днях к решению проблемы подключился один из челябинских депутатов:

— Его помощники сделали запрос на установление места жительства дочери. Есть два варианта решения проблемы. Либо дочь сама примет меры: покажет мать психиатру, наведет порядок в квартире и т.д. Либо, если дочь на контакт не пойдет, опека обратится в суд с просьбой признать пенсионерку недееспособной. А после уже приедут полиция, психиатры, соцработники, старушку отправят на обследование. Есть договоренность с питомником и клининговой службой.

КОММЕНТАРИЙ

— У бабушки явно психическое заболевание — синдром Плюшкина. Часто встречается у людей в преклонном возрасте. Это связано с возрастным изменением головного мозга, потерей критического мышления, — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Челябинской областной клинической психоневрологической больницы №1 Татьяна Смирнова. — Закон защищает психически больных людей. Госпитализировать человека против его воли можно, только если его поведение угрожает жизни и здоровью окружающих, либо его собственному.

По словам Татьяны, здесь должна быть комплексная работа соседей, участкового и соцработника. В некоторых случаях можно госпитализировать больного через суд: выслушав соседей, родственников и врачей, судья может принять решение, что человеку необходимо лечение.

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