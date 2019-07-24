Доколе? Златоуст устал от мэра Жилина и собирает подписи за его отставку

Незадолго до губернаторских выборов в Златоусте складывается тревожная ситуация, которая грозит сорвать важное для региона в день выборов голосование в третьем по величине городе области. Руководители и народные массы объединяются в едином протесте против деятельности главы округа Вячеслава Жилина. Сам он, по некоторым данным, активно убеждает южноуральские власти в своей способности привести на выборы в сентябре 100 процентов избирателей, обеспечив 80-процентный уровень поддержки основного претендента на губернаторский пост.

Городу — наказание

Город кипит как улей. Заявки на проведение протестных митингов сыплются одна за другой. Несмотря на летнюю жару и пору отпусков, в Златоусте всплеск политической активности. Очередные акции протеста были намечены на 25 и 26 июля. Мэрия по традиции отказала в их проведении — инициаторы собираются судиться. Лидерам протеста будет легко привести на митинг сотни и тысячи человек — в феврале этого года недовольство политикой местной власти вылилось в 3-тысячную демонстрацию возмущения. Напомним, тогда выступление Вячеслава Жилина освистали, скандируя одно слово: «Уходи!». А в июне отказ в проведении митинга закончился сбором подписей за отставку градоначальника: в адрес Алексея Текслера отправилась петиция, под которой свои подписи поставили шесть тысяч горожан.

Поводов показывать неприятие мэра более чем предостаточно. Несмотря на то, что Златоуст и в прошлом году не смог подписать акт готовности к зиме по причине крупнейшего в области долга за газ, положение не меняется. Сейчас задолженность составляет свыше 400 миллионов, и это снова причина сорвать подготовку к отопительному сезону. Федеральные власти уже озвучили, что за это могут начать строго спрашивать с глав регионов. Выходит, что неспособность златоустовского муниципалитета объяснить, куда исчезли деньги, вскоре напрямую скажется на положении первого лица региона.

А газификация где?

Фактически остановилась газификация частного сектора. Жители поселка Закаменка куда только не обращались со своей бедой. Подрядчик протянул трубы еще 2,5 года назад. Однако газа так и нет. Люди, среди них много пенсионеров, инвалидов, давно разобрали печки: на носу очередная зима — боятся замерзнуть. Митинг в ноябре прошлого года позволил привлечь к проблеме внимание широкого круга ответственных лиц. Мэрия после пинка сверху должна была запустить голубое топливо к 20 мая. Но лето заканчивается, а воз и ныне там. Однако проблема шире. Простаивает поселок подсобного хозяйства, КТОС «Кислый лог» тоже без газа. Все, что было сделано в плане газификации, успели до прихода к власти Жилина. При нем же работа фактически встала.

Лакомые кусочки

Мэр научился ловко жонглировать фактами: фактически ничего не сделав за долгие семь лет нахождения у власти, он приписал себе заслугу возведения физкультурно-оздоровительного комплекса «Таганай» и биатлонного центра за городским прудом. Решение о финансировании первого принималось при предшественнике Жилина Александре Караваеве, а лыжероллерную трассу в районе «биатлонки» начинали строить еще раньше — при Дмитрии Мигашкине. Тогда же закупили первые аттракционы для детского парка «Крылатко», а установил их Караваев. Но Жилин и тут «примазался».

Успехов нет, зато действующему градоначальнику достались федеральные транши и возможность назначать приближенных подрядчиков, раздавая им (себе?) лакомые куски. Эту возможность он использовал на полную катушку — в итоге почти 60 миллионов убытков при строительстве биатлонного комплекса им. Ишмуратовой, которые мэрия «простила», подписав мировое соглашение с подрядчиком. Когда же в Златоусте появится обещанный Жилиным биатлонный комплекс, так и не ясно. Сроков сдачи за прошедшие семь лет называлось много, а теперь их и вовсе боятся произносить. Поэтому просто молчат.

Городские скверы и парки, улицы поросли репейником и лопухами. Жители в социальных сетях жалуются, что те к середине лета достигают человеческого роста. Благоустройства никакого. Даже на центральных проспектах. Однако это не останавливает градоначальника, любящего иностранные командировки. Вместе с тем, во власти процветает кумовство и, есть веские основания полагать, коррупция цветет пышным цветом. Так, правоохранительные органы продолжают расследовать факт перечисления более чем полутора миллионов рублей муниципальным телеканалом в пользу компании супруги мэра Ульяны Жилиной в 2018 году. Дело взяли на расследование в отделе по особо важным делам Следственного комитета области и, по всей видимости, его не станут спускать на тормозах.

Нет ни работы, ни перспектив

Златоуст остается депрессивной территорией, его население сокращается. Так, за время руководства городом Вячеслава Жилина, по официальной статистике, численность округа сократилась на 8 тысяч человек. На самом деле много тех, кто давно покинул родные края, но на бумаге до сих пор проживает в Златоусте. Темпы «усыхания» города приняли угрожающий размах. В социальных сетях люди признаются, что вынуждены уезжать со своей малой родины, поскольку тут нет ни работы, ни перспектив для детей и внуков. Чувство безнадеги у горожан усиливается обветшавшим внешним видом проспектов и улиц.

Наихудший показатель

Эти настроения как в зеркале отражаются на результатах выборов. В прошлом году, когда выбирали президента страны, город дал один из самых худших по Челябинской области результатов: по явке он сначала был на последнем месте (54,77 процента) и только к утру удалось показать более обнадеживающие цифры. В результате в общей статистике он поднялся на третье место с конца. Люди проголосовали ногами не от хорошей жизни. Как они это делают и в отношении партии власти. Согласно имеющимся сведениям, рейтинг «Единой России» в Златоусте наихудший среди других городов Южного Урала.

Административный ресурс

Жители видят разруху и воровство и неспособность партии, чей кандидат в Златоусте был выдвинут политсоветом для повторного избрания депутатским корпусом в 2017-м, изменить ситуацию к лучшему. Вячеслава Жилина выдвинули, несмотря на запятнанную репутацию.

В ноябре 2014 года пресс-служба Златоустовского городского суда распространила информацию о вынесении приговора по статье 158, части 3, пункту «б» УК РФ (кража) Ирине Баландиной (теща действующего мэра Златоуста). Тогда суд увидел и доказал состав преступления. Приговор касался незаконной врезки в газопровод компании «НОВАТЭКа» и откачки голубого топлива. Отметим, Баландина руководила организацией «АЙС», которая специализируется на хранении замороженных продуктов. Согласно выписке ЕГРЮЛ, учредителем же предприятия является уже упомянутая Ульяна Жилина, супруга мэра. Именно для хладокомбината и использовался украденный через незаконную врезку газ. Баландина тогда заключила досудебное соглашение и получила 1,5 года условного срока.

Старожилы помнят, что именно в качестве руководителя «Айса» сам Вячеслав Жилин раскручивал свою фамилию на первых для него выборах в местный парламент весной 2005 года.

На что сегодня рассчитывает градоначальник? По некоторым данным, он провел встречу на высшем уровне в резиденции губернатора, где пообещал обеспечить хорошие электоральные показатели на предстоящих выборах. Однако у экспертов, знающих ситуацию изнутри, возникают большие сомнения в возможности такого исхода. Основным локомотивом к своей цели Жилин считает административный ресурс и влияние на работников бюджетной сферы.

Однако насколько оно «уверенно», можно было наблюдать в июле. В начале месяца мэрия попыталась уволить со своей должности директора муниципального детского лагеря «Лесная сказка». У обывателей это вызвало резонные вопросы: к чему такая спешка? Почему отстранять от должности успешного руководителя потребовалось столь неожиданно, причем в середине каникул, когда лагерь переполнен детьми?! Подобными вопросами задался и сам коллектив, написавший обращение на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Текслера. Не сумев совладать с мнением фактически своих подчиненных, Жилин был вынужден дать обратный ход: уволенную было Татьяну Бабунову, восстановили в правах.

Приход на выборы из-под палки работников бюджетной сферы в Златоусте вовсе не означает нужных Вячеславу Жилину результатов голосования, ведь оно тайное. Более того, члены семей бюджетников, работающие в реальном секторе экономики, давно сплотились вокруг идеи отставки градоначальника. В Златоусте оформился городской консенсус относительного общего неприятия действий пока еще мэра Жилина. Антагонизм к нему проявил себя на первомайской демонстрации этого года. Фактически ее проигнорировали все предприятия. Согнали на Первомай одних бюджетников, отчего они потом жаловались знакомым: солидарность трудящихся им пришлось выражать по принуждению.

Город ждет

Зато в другом люди согласны: Жилин должен уйти. Зыбкость позиции градоначальника вполне осознают и в политическом блоке губернаторской резиденции. Иначе чем объяснить упорное нежелание ехать сюда Алексея Текслера? Он уже трижды побывал в Миассе, два раза посетил небольшой Троицк, не по разу проехал другие территории. А в третьем городе области так и не побывал. Но совершить визит сюда необходимо, поскольку Златоуст — это не один только Жилин. Город ждет, что глава региона приедет с подарком в виде отставки мэра. Другая программа визита может быть расценена одним словом — договорились. Если сегодня провести соцопрос, можно быть уверенным: ответ окажется однозначным: жители давно уже не связывают будущее своей территории с именем Вячеслава Жилина.