ЖК «Башня Свободы»: жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Челябинска

«Башня Свободы» − жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Челябинска, который представлен двумя 24-этажными домами, объединенными двухуровневым подземным паркингом.

ЖК «Башня Свободы» расположен в самом центре Челябинска, в пяти минутах от площади Революции. Нестандартные архитектурные решения, современные инженерные системы и технологии делают комплекс привлекательным и желанным местом для жизни.

Проектом предусмотрены планировочные решения на любой вкус: от эргономичных однокомнатных квартир до пентхаусов, двухуровневых квартир и квартир с террасой.

Внутреннее пространство «Башни Свободы» закрыто от посторонних, представляет собой сад с зонированным пространством для пешеходных прогулок, спортивных занятий и спокойного отдыха.

Детские площадки оборудованы современными развлекательными комплексами, включающими в себя все, что нужно для физического и эмоционального развития детей всех возрастов.

Workout-площадка для взрослых и детей старше 14 лет оборудована тренажерами и гимнастическими турниками для комплексных занятий спортом на открытом воздухе, а рядом с ней расположена площадка для командных видов спорта.

На первых этажах Северной и Южной Башни разместятся:

— уютные лобби с зоной для коворкинга, проведения переговоров, бесплатным wifi и coffeepoint;

— зона рецепции, где жители могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса;

— детский клуб, предоставляющий каждому юному жителю полную свободу для творчества;

— собственный тренажерный зал для жителей комплекса;

— помещения специального назначения: колясочные, велосипедные, лапомойки.

Если вы хотите отдать свой голос за ЖК «Башня Свободы», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

башнясвободы.рф

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