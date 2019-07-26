2019-07-26T12:02:23+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

УК «Галион»: системные решения для комфорта жителей

Поделиться:
Изменить размер текста:

На данный момент в обслуживании УК «Галион» 42 объекта, общей площадью свыше 900 000 квадратных метров, построенных СК «Легион»: ЖК «Галион», ЖК «Святогор», ЖК «Александровский», ЖК «Подсолнухи» и ЖК «Ньютон».

Специалисты управляющей организации постоянно взаимодействуют с проектными организациями, строительными и производственными подразделениями СК «Легион», что позволяет оперативно реагировать на любые ситуации, будь то уборка снега или эксплуатация инженерного оборудования. Учитывая собственный опыт эксплуатации подобных объектов, сотрудники управляющей организации принимают участие в обсуждении проектов будущих зданий, а также работают с инженерными системами еще на этапе строительства, до заселения жителей.

Главная цель — комфорт жителей. Только в процессе диалога рождаются эффективные, системные решений, только при совместной инициативе дома сохраняют свой уют на протяжении долгих лет.

Основные задачи:

• качественное оказание услуг собственникам помещений в доме,

• сохранение целостности жилого фонда,

• поддержание бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения.

Для удобства жителей:

— Собственная круглосуточная аварийно-диспетчерская служба (по данным июня 2019 в среднем в 1 календарный день обрабатывается 53 обращения собственников);

— Современный сайт с полной информацией об управляющей компании, возможностью подачи электронного обращения и разделом оперативных новостей: (ежемесячно сайты управляющей компании посещает свыше 1500 человек, в июне было опубликовано 130 новостей).

3 августа УК «Галион» отмечает 15-летний юбилей, впереди множество планов и идей, нацеленных на повышение комфорта каждого жителя. Директор УК, Лой И.Л.: «Самое приятное в нашей работе — когда жители улыбаются при встрече, когда точно знают, что мы не только говорим, но и делаем».

Лого

Если вы хотите отдать свой голос за УК «Галион», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После аварии с краном и тремя маршрутками в Челябинске возбудили уголовное дело
Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
ГИБДД внепланово проверит грузовики после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
В Челябинске вытащили из воды молодую пару, у которой лопнул надувной матрас
Глава региона посетил с рабочим визитом Чебаркульский район
Публичная библиотека Челябинска оцифровала уникальные 200-летние книги
День поля отметили в Челябинской области
В горздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске
В Челябинске ищут хозяев для котиков, спасенных из подвалов
Южноуралец избил сотрудника ГИБДД гаечным ключом
Кран протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске
Текслер встретился с куратором центризбиркома и обсудил новые технологии на выборах
На Южном Урале неизвестный мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки
Туристы из Челябинской области застряли на 80-метровой скале в Геленджике
«Пятитысячные купюры летали над дорогой»: в Магнитогорске автомобилист выронил кошелек с крупной суммой
Мужчина бегал с ножом за кондуктором и пассажирами трамвая в Челябинске
Девочка чуть не упала с восьмого этажа, танцуя на открытом балконе в Челябинской области
«Он был отличным пловцом»: парень из Магнитогорска утонул в Соленом озере при загадочных обстоятельствах
Прощание с 90-ми: житель Челябинской области бесплатно раздает свою коллекцию видеокассет
Как кандидат в депутаты помешал спать жителям Челябинска
Челябинское УФАС возбудило дело на полигон в Полетаево после отказа принимать отходы, собранные на субботниках
Житель Челябинска выплатил долг по алиментам в 3,5 млн рублей
Житель Челябинской области лишился 35 тысяч, пытаясь взять кредит через интернет