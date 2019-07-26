УК «Галион»: системные решения для комфорта жителей

На данный момент в обслуживании УК «Галион» 42 объекта, общей площадью свыше 900 000 квадратных метров, построенных СК «Легион»: ЖК «Галион», ЖК «Святогор», ЖК «Александровский», ЖК «Подсолнухи» и ЖК «Ньютон».

Специалисты управляющей организации постоянно взаимодействуют с проектными организациями, строительными и производственными подразделениями СК «Легион», что позволяет оперативно реагировать на любые ситуации, будь то уборка снега или эксплуатация инженерного оборудования. Учитывая собственный опыт эксплуатации подобных объектов, сотрудники управляющей организации принимают участие в обсуждении проектов будущих зданий, а также работают с инженерными системами еще на этапе строительства, до заселения жителей.

Главная цель — комфорт жителей. Только в процессе диалога рождаются эффективные, системные решений, только при совместной инициативе дома сохраняют свой уют на протяжении долгих лет.

Основные задачи:

• качественное оказание услуг собственникам помещений в доме,

• сохранение целостности жилого фонда,

• поддержание бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения.

Для удобства жителей:

— Собственная круглосуточная аварийно-диспетчерская служба (по данным июня 2019 в среднем в 1 календарный день обрабатывается 53 обращения собственников);

— Современный сайт с полной информацией об управляющей компании, возможностью подачи электронного обращения и разделом оперативных новостей: (ежемесячно сайты управляющей компании посещает свыше 1500 человек, в июне было опубликовано 130 новостей).

3 августа УК «Галион» отмечает 15-летний юбилей, впереди множество планов и идей, нацеленных на повышение комфорта каждого жителя. Директор УК, Лой И.Л.: «Самое приятное в нашей работе — когда жители улыбаются при встрече, когда точно знают, что мы не только говорим, но и делаем».

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