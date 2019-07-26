ЖК «Ньютон»: комфортное жилье и добрые соседи

ЖК «Ньютон» — это 500 000 кв. метров жилья комфорт-класса. Комплекс охватывает территорию двух микрорайонов, в центре одного из них расположен сквер, проектом предусмотрено устройство пешеходной аллеи и спортивного кластера со скейт-парком.

В рамках развития социальной инфраструктуры в ЖК «Ньютон» построены два детских сада «Яблочко» и «Пчелка». В 2019 году будет введен третий детский сад «Вишенка» и уже началось строительство четвертого.

1 сентября 2018 года в 30 микрорайоне ЖК «Ньютон» открыла свои двери новая современная школа, рассчитанная на 1100 учеников. Школа оснащена самым современным оборудованием.

На базе школы ведет работу «Школа искусств», также в жилом комплексе расположен филиал «Дворца Пионеров и Школьников им. Крупской Н.К», где дошкольники и школьники могут заниматься спортом, творчеством, научной деятельностью.

Создан Клуб Добрососедства «Ньютон club» — пространство для жителей, созданные с целью выстраивания добрососедских отношений в ЖК «Ньютон», где каждый может реализовать себя в творчестве, спорте, искусстве, общении.

В жилом комплексеведет работу «Ньютон Безопасность» — система безопасности нового поколения, центром которой является Единый Центр Мониторинга, куда выводятся данные с камер наблюдения, установленных в ЖК «Ньютон», а так же регулярное патрулирование территории жилого комплекса.

В ЖК «Ньютон» предусмотрены не только наземные, но и подземные парковки, а так же помещения специального назначения: кладовые, велосипедные, колясочные, вело-лапомойки.

Сроки реализации проекта:

30 мкрн — 10 домов заселены. 1-й дом сдан в 2016 г., последний дом сдан в феврале 2019 г. Сроки окончания строительства 20-го мкрн до 2023г.

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ньютон74.рф

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