Строительная компания «Легион»: новый взгляд на хорошее жилье

Строительная компания «Легион» в течение 27 лет благополучно развивается в строительной индустрии Южного Урала и более 17 лет в области капитального строительства жилья. В компанию «Легион», входят предприятия, обеспечивающие выполнение самых различных видов работ — от проектирования до строительства и эксплуатации объектов.

В основе концепции «Комфорт и безопасность», согласно которой возводятся все объекты «Легиона», лежит принцип комплексных архитектурно-планировочных, инженерных и организационных решений для создания объектов, кардинально отличающихся от типового жилья.

ЖК «Святогор»

ЖК «Галион»

Настоящим украшением города являются первые жилые комплексы «Галион» и «Святогор».

ЖК «Александровский»

С 2007 года Легионом ведется комплексная застройка крупных проектов жилых комплексов в Челябинске. Первый из них, жилой комплекс «Александровский», расположен на Северо-Западе в Курчатовском районе города Челябинска. В период с 2007 по 2015 год появился целый каскад жилых домов различной этажности (14-20 этажей), со встроенными подземными парковками.

ЖК «Подсолнухи»

Жилой комплекс «Подсолнухи» «Легион» возводил с 2011 по 2016 год в Калининском районе Челябинска вдоль улицы Чичерина. Полоса застройки включает одиннадцать монолитно-кирпичных одноподъездных жилых секций — порядка 70 тысяч квадратных метров жилья, надземная парковка для 500 автомобилей.

ЖК «Ньютон»

Сегодня «Легион» реализует сразу два проекта:

— Жилой комплекс «Ньютон», который расположился около ледовой арены «Трактор». Микрорайон для жизни «Ньютон» — самый масштабный проект строительной компании «Легион», здесь будет построено около 500 000 кв.м жилья комфорт класса.

Особое внимание уделено инфраструктуре района: сквер, школа, детские сады, игровые и спортивные площадки, магазины и кафе — такой комплексный подход позволяет создать особую среду, пространство для комфортного проживания.

ЖК «Башня Свободы»

— Жилой Комплекс «Башня Свободы» — новый и современный проект в сегменте жилья бизнес-класса в самом центре Челябинска, в пяти минутах ходьбы от площади Революции. Это два 24 этажных дома — Северная Башня и Южная Башня, объединенных двухуровневым подземным паркингом и закрытой дворовой территорией с зонированным пространством для пешеходных дорожек, спортивных площадок и зон для спокойного отдыха.

Если вы хотите отдать свой голос за строительную компанию «Легион», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

legion74.ru

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