2019-07-26T13:58:28+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

Агентство недвижимости «Компаньон»: семь причин стать клиентом компании

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1. Каждый специалист, работающий в «Компаньоне», прошел обучение на базовом курсе, имеет аттестат РГР НП «Южный Урал», продолжает развивать свои компетенции на протяжении всей работы. Для всех сотрудников в офисе проходят еженедельные занятия, а по результатам года лучшие посещают тренинги ведущих спикеров отрасли и конференции по всей стране.

2. Мы сопровождаем клиента от момента возникновения жилищного вопроса до окончательного переезда в новую квартиру. Продажа недвижимости, показы, подбор объекта, оформление документов — наши специалисты сделают процесс максимально комфортным для клиента.

3. Наша команда заботится о том, чтобы клиент не переживал по поводу рисков. Юристы проводят юридическую экспертизу объекта, подтверждая ее сертификатом законности совершения сделки. В зависимости от ваших предпочтений мы подберем удобный способ расчета: наличными в нашем офисе, с использованием банковской ячейки, в безналичном порядке путем перевода со счета покупателя на счет продавца, через аккредитив или депозит нотариуса.

4. Наши эксперты по недвижимости проводят техническую экспертизу объектов с учетом индивидуальных особенностей оценки, что позволит вам узнать все особенности квартиры не только с юридической точки зрения.

5. Благодаря партнерским отношениям с крупнейшими застройщиками и банками Челябинска, мы готовы предоставить скидки на предложения и ипотечные программы. Клиенты, обратившись к нам, смогут сэкономить или подобрать более интересный объект под свои возможности.

6. Мы не навязываем вам дополнительных услуг, предоставляя широкий спектр вариантов на всех этапах сделки — от эконом до премиум-класса. Так подать документы на государственную регистрацию, можно лично через МФЦ, по услуге «выездной прием документов», через электронный сервис Росреестра, при помощи ПАО «Сбербанк», через сотрудников АН «Компаньон» или нотариуса — выбор широк и доступен каждому нашему клиенту. Вы получаете именно те услуги, которые вам нужны.

7. «Компаньон» помогает осуществлять операции с недвижимостью не только в Сочи, но по всей России. Компания входит в состав Межрегионального партнерства риелторов, члены которого объединены общими подходом и технологиями, а также опытом проведения совместных сделок.

Записаться на бесплатную консультацию можно в офисе: г. Челябинск, ул. Труда, 156 или по телефону: (351) 777-77-77.

Если вы хотите отдать свой голос за агентство недвижимости «Компаньон», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

www.realtory.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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