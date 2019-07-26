2019-07-26T14:11:26+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

L-Town: комфорт, экология и цифровая экономика

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Жилой комплекс «Город L-Town» — уникальный проект жилой застройки не только для Челябинской области, но и для всей России.

Новый город-спутник на территории в 1000 гектар для более чем 30 000 человек.

Средне- и малоэтажная застройка, большое внимание уделено благоустройству территорий, проектирование с учетов всех современных трендов урбанистики. Удобное месторасположение (Кременкульское направление) в экологически благополучном месте в пяти минутах от самого активно развивающегося района Челябинска.

Большое внимание уделено инфраструктуре. Имеется план постройки новой дороги до города, проекты детского сада и школы, а также соглашение с ЮУрГУ об организации на территории L-Town научно-образовательного центра в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта.

Жилой комплекс «Город L-Town» продуман с учетом всех современных потребностей планировки, в которых не будет ненужных квадратных метров.

Если вы хотите отдать свой голос за жилой комплекс «Город L-Town», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Отдел продаж: г.Челябинск, ул. К.Маркса, 38, (БЦ «Аркаим Плаза»), офис 710. Тел.: (351) 2-100-400.

л-таун.рф

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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