Соколиная гора: зеленый уголок посреди Челябинска
Жить в резиденции «Соколиная Гора» престижно и приятно. С каждым днем эта ценность лишь возрастает. Сегодня в резиденции общей площадью в 8 гектар проживает около 180 семей. Реликтовый сосновый бор, благоприятная для экологии роза ветров, собственный парк, множество арт-объектов и пешеходные зоны.
«Соколиная Гора» — это:
— зоны отдыха и барбекю-площадки;
— фитнес-клуб Sokol Fit с бассейном, пляжем и детской комнатой;
— многофункциональная спортивная площадка, каток, двухуровневый паркинг;
— атмосфера уюта, безопасности и комфорта.
Новый квартал Sokol HILL — красивое завершение проекта, в котором реализованы все самые успешные идеи, воплощенные в «Соколиной Горе», и представлены новые, по-европейски комфортные решения.
Если вы хотите отдать свой голос за жилой комплекс «Соколиная Гора», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Отдел продаж: г.Челябинск, ул. К.Маркса, 38, (БЦ «Аркаим Плаза»), офис 710. Тел.: (351) 230-10-10.
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ИСТОЧНИК KP.RU