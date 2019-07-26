Соколиная гора: зеленый уголок посреди Челябинска

Жить в резиденции «Соколиная Гора» престижно и приятно. С каждым днем эта ценность лишь возрастает. Сегодня в резиденции общей площадью в 8 гектар проживает около 180 семей. Реликтовый сосновый бор, благоприятная для экологии роза ветров, собственный парк, множество арт-объектов и пешеходные зоны.

«Соколиная Гора» — это:

— зоны отдыха и барбекю-площадки;

— фитнес-клуб Sokol Fit с бассейном, пляжем и детской комнатой;

— многофункциональная спортивная площадка, каток, двухуровневый паркинг;

— атмосфера уюта, безопасности и комфорта.

Новый квартал Sokol HILL — красивое завершение проекта, в котором реализованы все самые успешные идеи, воплощенные в «Соколиной Горе», и представлены новые, по-европейски комфортные решения.

Если вы хотите отдать свой голос за жилой комплекс «Соколиная Гора», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Отдел продаж: г.Челябинск, ул. К.Маркса, 38, (БЦ «Аркаим Плаза»), офис 710. Тел.: (351) 230-10-10.

www.sokolgora.ru

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