2019-07-30T14:07:22+03:00
Общество

Скейтеры предложили челябинским десантникам мир и пригласили отметить праздник рядом с экстрим-парком

Южноуральские ВДВ-шники пожаловались, что их хотят лишить фирменного торжества
Андрей АБРАМОВ
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День ВДВ в 2019 году в Челябинске оказался под угрозой срыва.День ВДВ в 2019 году в Челябинске оказался под угрозой срыва.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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День ВДВ в Челябинске в 2019 году под угрозой срыва. Руководство общественного объединения «Союз десантников» пожаловалось в КП-Челябинск, что последние годы голубые береты 2 августа притесняют.

— Для чего они скейт-парк на площади Революции поставили? Чтобы нам насолить, — говорят десантники.

Дело в том, что традиционно День ВДВ в Челябинске начинается с построения на площади Революции. Но в этом году там возвели масштабный парк для экстремалов. Десантники обиделись и официально сложили с себя все полномочия по организации праздника. Хотя добавили важную ремарку: гулять все равно будут. Даже есть договоренность с парком Гагарина.

Скейт-парк расположился под взором Владимира Ильича. Фото: Андрей АБРАМОВ

Скейт-парк расположился под взором Владимира Ильича.Фото: Андрей АБРАМОВ

КП-Челябинск поговорила с региональной Федерацией скейтбординга.

— Точно знаю, что установка скейт-парка никак не связана с проведением Дня ВДВ. Его поставили на площади Революции, чтобы поклонники активных видов спорта могли кататься в удобном месте. Никаких подспудных причин. Устанавливала его администрация города. Мы помогали монтировать и консультировали, — рассказал президент федерации Анатолий Янченко.

Площадку установили временно. Позже ее перенесут в парк Гагарина, где сейчас полным ходом идет монтаж освещения и ограждений.

— На площади Революции еще много места, парк занимает лишь треть пространства. Пожалуйста, пусть челябинцы, которые празднуют День ВДВ, приходят, мы будем всем рады: ни они нам не помешают, ни мы им, — добавил Анатолий.

КСТАТИ

Мы пытались получить разъяснения в мэрии Челябинска. Но в управлении, которое отвечает за работу с общественными организациями, второй день не берут трубку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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