День ВДВ 2019 в Челябинске: десантники не купаются в фонтанах, но все равно мокрые

Десантники вместе с детьми собрались в центре города в День ВДВ в Челябинске. С утра 2 августа зарядил ливень. Никаких купаний в фонтанах не надо: мужики в тельняшках изрядно промокли под дождем. А малышню заботливо спрятали под зонтиками.

Десантники вместе с детьми собрались в центре города в День ВДВ в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десантники собрались на площади Революции утром 2 августа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С площади Революции колонна спустилась в подземный переход и вышла на Кировку. С пешеходной улицы они маршем свернули к Вечному огню.

С площади Революции колонна спустилась в подземный переход и вышла на Кировку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десантура шагает по Кировке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь прошла официальная часть — десантники традиционно возложили венки к мемориалу. Вместе с ними у Вечного огня заметили депутата Госдумы Андрея Барышева.

Десантники взяли с собой детей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десантники собрались у Вечного огня.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После возложения цветов военные разбрелись компаниями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минута молчания, общее фото на память, и дальше десантура разбрелась компаниями.

После обеда береты гуляют в городских парках. За поведением военных в День ВДВ 2019 в Челябинске следят усиленные наряды полиции.

2 августа десантники отмечают День ВДВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Вечного огня заметили депутата Госдумы Барышева.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дождь не помешал десантуре выйти на улицу с детьми.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пьяных хватает, но в основном десантура ведет себя мирно: пусть ты и здоровенный вояка, но бдящая рядом жена может мигом поставить на место.

Общее фото на память.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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