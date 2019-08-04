2019-08-04T11:49:04+03:00
Спорт

В Челябинске в новом сезоне болельщики «Трактора» могут выиграть квартиры и модные вечеринки

В КП-Челябинск узнали, какие призы, подарки, скидки ждут поклонников черно-белых
Алексей МИКУШИН
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И на хоккей сходил, и приз получил!И на хоккей сходил, и приз получил!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В руководстве команды озвучили билетную программу чемпионата КХЛ 2019-2020 , а также список мероприятий, которые порадуют владельцев сезонных абонементов и зрителей.

— Продажа сезонных абонементов начнется с 9 августа — накануне открытия традиционного Кубка губернатора и фестиваля Traktor Open. В новом сезоне каждого владельца абонементов ждут приятные сюрпризы и привилегии, — отметил первый заместитель директора ХК «Трактор» Евгений Иванов.

ВЕЗДЕ СВОЙ

Привилегии владельцев абонементов сезона 2019-2020:

«Я в команде». Впервые в КХЛ под своды арены будет поднята самая большая в России хоккейная майка, на которой разместятся фамилии всех владельцев полных абонементов. Гигантское джерси провесит под сводами арены весь сезон 2019/2020, а после, займет свое место в клубном музее.

«Всегда с командой». Каждый владелец абонемента получит право посетить трансляцию выездной игры команды на медиа-кубе арены «Трактор». На мероприятии будет работать зоны фуд-корта, разыгрываться подарки от партнеров. Мероприятие будет сопровождаться шоу-программой.

TRAKTOR NIGHT Закрытое мероприятие для владельцев абонементов. Зимняя версия фестиваля Traktor Open. Шоу-программа, общение с хоккеистами, автограф-сессия, уникальный квиз с игроками ХК «Трактор»,

«Везде свой». Владельцы абонементов получают привилегии от партнеров клуба: специальные цены и предложения в кинотеатрах, ресторанах, развлекательных центрах.

«Уникальный шанс». Шансы владельцев полных абонементов выиграть однокомнатную квартиру, розыгрыш которой состоится в день рождения клуба 27 декабря, увеличиваются в 31 раз. Розыгрыш еще одной квартиры среди тех, кто приобретет билеты на игры, пройдет в рамках Кубка губернатора (9-13 августа 2019 года).

- Болельщики! Побеждайте вместе с нами!

- Болельщики! Побеждайте вместе с нами!

СПРАВКА «КП»

Кубок губернатора Челябинской области пройдет в ЛА «Трактор» с 10 по 13 августа. Цена билетов от 100 до 300 рублей (начало продаж с 1 августа).

Участники турнира:

«Металлург» (Магнитогорск)

«Северсталь» (Череповец)

«Куль Лунь» (Китай)

«Трактор» (Челябинск) «Черно-белые» проведут свои матчи в 10, 11 и 13 августа. Стоимость билетов на матчи «Трактора» — 300 рублей, на остальные игры — 100 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Где купить билеты и абонементы

Официальный сайт ХК «Трактор» — hctraktor.org

касса ЛА «Трактор»

касса ДС «Юность»

касса ДС «Трактор», (ул. Савина, 1)

Сайт городских зрелищных касс www.chel.kassy.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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