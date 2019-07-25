Билеты на «Трактор» в сезоне 2019-2020 в Челябинске: сколько стоит сходить на домашний матч

Ценник вырос, но незначительно. Если в прошлом сезоне проходки продавали от 250 до 1050 рублей, то билеты на «Трактор» в сезоне 2019-2020 стоят от 300 до 1100. Цена билетов на домашние матчи будет зависеть от соперников. Чем выше класс команды, тем дороже.

СКОЛЬКО СТОЯТ АБОНЕМЕНТЫ

Руководители клуба рассказали, что в этом сезоне есть четыре варианта попасть на матчи «Трактора»:

— по наборному абонементу: из списка матчей болельщик может выбрать и оплатить те, которые его интересуют, но не менее 10 игр.

— по сезонному абонементу: болельщик получает право на посещение всех 31 домашних матчей «Трактора» в регулярном чемпионате и право бронировать место на будущий сезон. Цена стандартного абонемента — от 11 700 до 30 300 рублей.

— по семейному абонементу: родитель получает скидку 30% на подростка от 13 до 18 лет и скидку 50% на ребенка от 5 до 12 лет.

— по разовому входному билету: цена билета будет зависеть от того, с каким клубом будет играть «Трактор» — от 300 до 1100 рублей.

В век смартфонов болельщики могут купить электронный билет и пройти на арену через терминал, приложив свой гаджет к специальному сканеру.

КОГДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ АБОНЕМЕНТЫ

Продажа абонементов на сезон КХЛ 2019-2020 начнется с 9 августа. Владельцы абонементов прошлого сезона будут иметь приоритетное право выкупа до 25 августа. Первая домашняя игра «Трактора» пройдет в Челябинске 2 сентября.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 2019: КТО ИГРАЕТ

С 10 по 13 августа в Челябинске в ледовой арене «Трактор» пройдет традиционный Кубок губернатора. Продажа билетов начинается с 1 августа.

Участники:

«Металлург» (Магнитогорск)

«Северсталь» (Череповец)

«Куль Лунь» (Китай)

«Трактор» (Челябинск)

«Черно-белые» проведут свои матчи в 10, 11 и 13 августа. Стоимость билетов на матчи «Трактора» — 300 рублей, на остальные игры — 100 рублей.

КОГДА ПРОЙДЕТ «TRAKTOR OPEN»

Фестиваль состоится 9 августа перед ледовой ареной. Организаторы обещают два десятка развлекательных, игровых, интерактивных и гастрономических площадок. Все игроки и тренеры клуба участвуют в празднике. А в финале всех ждет концерт известной группы «Кармен» во главе с «дэнс-машиной» Сергеем Лемохом.

КСТАТИ

На игры с какими командами билеты будут дороже

В число «супер-топ» матчей в этом году включили 10 игр по итогам результатов команд прошлого сезона. Среди них ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Автомобилист», «Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск).

НА ЗАМЕТКУ

Где купить билеты и абонементы

Официальный сайт ХК «Трактор» — hctraktor.org

касса ЛА «Трактор»

касса ДС «Юность»

касса ДС «Трактор», (ул. Савина, 1)

Сайт городских зрелищных касс www.chel.kassy.ru