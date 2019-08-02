«Почему про нас забыли?» Не все довольны снижением транспортного налога в Челябинской области

Хорошая новость для владельцев авто. На днях глава региона Алексей Текслер подкинул для местных законодателей идею уменьшить ставку транспортного налога. Но не для всех. Такая экономия будет доступна только тем владельцам, автомобили которых держат под капотом движки мощностью до 150 лошадиных сил.

Сам Текслер в своем Инстаграм объяснил так:

— Я регулярно получаю жалобы на качество дорог в регионе. Мы увеличили объем средств, которые направляются на дорожное строительство. Но нужно время для исправления ситуации. А пока предлагаю уменьшить транспортный налог для недорогих машин на 30%. Их приобретают чаще всего люди, нуждающиеся в социальной поддержке.

КАКИЕ МАРКИ АВТО ПОПАДАЮТ ПОД ЛЬГОТЫ

— Мы проводили подсчеты, и выяснилось, что примерно 75-80% легковых транспортных средств, большая часть «Газелей» и других городских грузовичков имеют движки меньше 150 «лошадок». То есть, под категорию льготников попадает большая часть линейки «Форд Фокус», «Фольксваген», «Хендай», «Тойота», не говоря уже об отечественных марках автомобилей, — пишет Текслер.

В БАШКИРИИ ДОРОЖЕ

Налоговые ставки на транспортные средства в Челябинской области не повышались с 2015 года. Сегодня они составляют 7,7 рублей для авто до 100 лошадиных сил и 20 рублей для машин от 100 до 150 «лошадок». Если налог будет снижен на 30 процентов, то ценник на налог с 7,7 рублей упадет до 5,16, а с 20 рублей — до 14.

Для сравнения, в соседнем Башкортостане ставка такого налога составляет 25 рублей, в Курганской области — 10, в Омской — 7 руб.

Рассчитать свой транспортный налог можно в калькуляторе транспортного налога в интернете.

ЛЮДИ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ

— Не исключено, что такая инициатива может быть связана, в том числе, и с тем, что многие просто по какой-то причине забывают платить транспортный налог или накапливают долги, — поделился своим мнением в эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM автоэксперт Сергей Саломатин. — А здесь такое существенное снижение. Владелец оценит такую заботу, и пойдет платить. Деньги пойдут в бюджет. И эти средства, которые поступили вовремя, а не через год, два или три направятся на ремонт дорог.

ПО ОДНИМ ДОРОГАМ ЕЗДИМ

Понятное дело, налог может быть снижен для людей, которые приобретают и владеют недорогими машинами. Тем, кто передвигается на «Мерседесах», «Вольво», «Ауди», внедорожниках различных марок, премиальных авто, надеяться на льготы пока не приходится. За такие модели, придется платить как и прежде.

«МЫ ТОЖЕ МАШИНЫ БЕРЕМ В КРЕДИТ!»

Ольга, слушательница радио «Комсомольская правда» 95.3 FM, в эфире также поделилась своим мнением:

— У меня «паркетник», мощность «движка» 190 лошадиных сил. Я плачу 50 рублей за «лошадку». То есть, получается, что я буду отдавать почти в пять раз больше, чем владельцы менее мощных машин? Но и так я заправляюсь бензином на большие суммы. И акциз, значит, с каждого литра отчисляю больше. А акцизы эти тоже должны идти на ремонт дорог. Выходит, за счет таких как я будут ремонтировать дороги? Хотя и «Лада» ездят по ним тоже. Если снижать налоги, то для всех. Мощные машины тоже часто берут в кредит.

А МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЧТО?

В эфире также звучали идеи снижения транспортного налога на одну машину для многодетных семей, без ограничения лошадиных сил. Обоснование: большие семьи нуждаются в габаритных машинах, а они, обычно мощнее и «лошадок» у них побольше, чем 150. Это тоже реальная социальная поддержка.

Обсуждался и вопрос, касающийся общественного транспорта. Предлагалось брать с маршруток повышенный налог. Сейчас он составляет 50 рублей за лошадиную силу (мощность до 200 л.с.). Раз зарабатывают на перевозках, пусть раскошеливаются.

КСТАТИ

Пенсионерам — скидка

По законодательству Челябинской области, вышедшие на пенсию граждане, имеют право на привилегии при оплате транспортного налога. Ставки для них уменьшены по сравнению со ставками для остальных налогоплательщиков.

Льготы на транспортный налог в Челябинской области сегодня полагаются только на одну легковую машину мощностью менее 150 л.с., принадлежащую пожилому человеку, получающему пенсию, на праве собственности.

Если же у него имеется несколько транспортных средств, попадающих под эту категорию, он самостоятельно выбирает объект для уменьшения налога.

Пенсионеры оплачивают каждую лошадиную силу по ставке один рубль.