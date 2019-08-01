Проект «Зеленый город» расцветил Южный Урал

Весной глава Челябинской области Алексей Текслер объявил о запуске проекта «Зеленый город». Он — об озеленении городов, райцентров, поселков. Сейчас Южный Урал цветет яркими клумбами. Активно озеленяются парки, скверы. Пышные цветники появляются на зазонах во дворах — их разбивают жители.

— С 1 августа на сайте Министерства экологии Челябинской области появится дневник мероприятий, проходящих в рамках реализации проекта. В нем будет учтена вся работа, которая проводится во всех сельских поселениях, муниципальных районах и городах области. Наиболее активные участники проекта будут награждены. К тому же, в будущем губернаторский проект будет расширен: сейчас разрабатывается региональный проект «Зеленый город» на 2020-2024 годы на территории всего региона, в рамках которого планируется крупномасштабное озеленение всех населенных пунктов с участием муниципальных властей, бизнеса, общественных организаций, волонтеров и всех желающих жителей, — сообщил начальник управления экологического просвещения Минэкологии Виталий Безруков.