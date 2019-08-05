В Миассе собака живет на могиле девушки, которую сбил сын чиновника

История о грустной овчарке, которая каждый день приходит на могилу к девушке, вызвала огромный отклик в социальных сетях.

Собаку на кладбище в Миассе обнаружила местная жительница Марина Шмакова. В местном паблике женщина рассказала, что часто ходит мимо могилки, где похоронена совсем юная девушка и видит там беспорядок.

— Все цветы валяются, вазы перевернуты. Поднимала их несколько раз. Думала, что это ветер. А сегодня гляжу: там собака лежит. Глаза заплаканные! Такая грустная! Опять все разрыто, все валяется!— написала Марина в группе «ВКонтакте».

Женщина сняла пса на видео и выложила в интернет. Пользователи соцсетей предположили, что овчарка скорбит по своей хозяйке.

Однако, как оказалось, собака чужая. Один из подписчиков группы написал, что там похоронена его дочь, но этот пес не имеет к ней никакого отношения.

Девушку зовут Анастасия Жабина. Она погибла в 2013 году в возрасте 17 лет. Настю на «зебре» сбил сын чиновника. Он летел на папином внедорожнике Rendge Rove и не заметил пешеходов. Школьница получила тяжелую травму головы и после аварии впала в кому. Врачи оказались бессильны. Через десять дней Настя умерла в челябинской больнице.

Погибшая Настя.

Виновника ДТП 27-летнего Максима Кривошеева приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. В то время его отец возглавлял приемную губернатора Челябинской области.

Чиновник сам написал заявление об отставке. Он лично извинился перед родителями Насти и выплатил им 100 тысяч рублей.

Судя по фото со странички Анастасии Жабиной во «ВКонтакте» у погибшей девочки была собака, но не овчарка, а такса.

Отец Анастасии не знает, почему пес поселился в этом месте.

— Сам не пойму, чего она там прижилась? Поймать бы ее..Может себе заберу, — пишет в паблике Геннадий Жабин.

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