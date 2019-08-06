Случайного тезку убийцы московской блогерши Макса Гареева затравили в соцсетях

Пользователи соцсетей, шокированные убийством 24-летней красавицы-фотомодели Екатерины Караглановой, тело которой нашли в чемодане в московской квартире, забросали проклятиями непричастного к этой истории челябинца. 29-летний Максим Гареев оказался полным тезкой арестованного по этому делу мужчины.

Подозреваемого в жестокой расправе над девушкой тоже зовут Максим Гареев. Он почти всю жизнь прожил в Челябинске, а несколько лет назад перебрался с Урала в столицу, где устроился на работу в сферу IT. По чудовищному совпадению оба Максима учились в одном и том же университете и даже работали на одном предприятии.

— Это не я! Да, это жуткое совпадение, но такое бывает. Приборостроительный факультет ЮУрГУ под таким же именем и фамилией закончил не только я. И даже на заводе «Электромашина» этот персонаж работал, уйдя оттуда еще до моего появления там. Из-за чего меня периодически с ним путали, — пишет на своей страничке в Фейсбуке Максим Гареев.

Челябинцу Максиму Гарееву уже несколько дней приходится оправдываться Фото: Facebook

Внешне мужчины совсем не похожи. У арестованного Гареева серые глаза и тяжелый взгляд исподлобья. А у его тезки улыбчивое лицо и лучистые карие глаза. Однако этот факт ничуть не смутил пользователей соцсетей, которые обрушились на невиновного человека с гневными комментариями. Вероятно, их сбила с толку информация из СМИ о многочисленных пластических операциях, которые делал подозреваемый в убийстве программист. Его знакомые рассказывали журналистам, что Гареев изменился до неузнаваемости.

После того как имя предполагаемого убийцы появилось в криминальных новостях, его полному тезке вот уже несколько дней приходится оправдываться.

— Звонили бывшие одногрупники: «гы-гы», «ха-ха», «а это точно был не ты?». Тем, кто надо мной сейчас хохочет, я бы хотел пожелать, чтобы никогда не нашелся такой персонаж, который носил бы те же имя и фамилию и одним чудовищным преступлением бросил бы на вас огромную тень, Пожалуйста, перестаньте мне присылать эту гадость. Честное слово, надоело! — просит челябинец Максим Гареев.

Напомним, тело 25-летней блогерши Екатерины Караглановой нашли 27 июля. Она погибла от ножевых ранений квартире, которую снимала в столичном районе Раменки. Через три дня по подозрению в убийстве следователи задержали ее знакомого — Максима Гареева. Тот признался, что нанес девушке пять ударов ножом и уложил ее, голую, в чемодан. Гареев рассказал следователям, что схватился за нож из-за оскорблений. 33-летний мужчина помешан на своей внешности и перенес несколько пластических операций. С его слов Екатерина спала с ним за деньги. А на последнем свидании заявила, что Максим — урод, и никакие операции не сделают его красавчиком.

Убитая Екатерина Карагланова Фото: соцсети

Екатерина Карагланова училась в ординатуре медицинского университета имени Пирогова, который окончила с красным дипломом, работала моделью, принимала участие в конкурсе красоты от журнала MAXIM. Также девушка вела в интернете блог, где рекламировала косметику и рассказывала о путешествиях.

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