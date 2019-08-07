Семейный квартал «Ясный берег»: современный квартал таунхаусов на берегу озера

Семейный квартал «Ясный берег» — современный квартал таунхаусов на берегу «Первого озера», в Тракторозаводском районе, микрорайон Чурилово. Ясный берег находится в 15 минутах от центра Челябинска.

В непосредственной близости развитая инфраструктура: детские сады, школы, взрослая и детская поликлиники, магазины и общественный транспорт.

Каким будет семейный квартал «Ясный берег» в ближайшем будущем?

Вот немного цифр:

— Всего 22 таунхауса площадью от 120 до 178 кв.м будет расположено в «Ясном береге». Внимание: это значит, что предложение ограничено, успевайте!

— 10 таунхаусов уже введены в эксплуатацию в декабре 2018 года.

— Вторая очередь квартала вот-вот будет достроена: группа из четырех и группа из восьми таунхаусов будут сданы в эксплуатацию в декабре 2019 года.

— Этим мы и отличаемся от большинства застройщиков, продающих свои «квадраты» еще на стадии котлована, — подчеркивают представители застройщика. — Покупать жилье в «Ясном береге» безопасно, потому что первая очередь уже сдана.

Что вас ждет в новой очереди? Что изменилось?

Вас ждут 8 таунхаусов площадью 130 кв.м. и 4 таунхауса для больших семей площадью от 165 до 178 кв.м.

В новой очереди мы учтены пожелания будущих жильцов, которые хотят хранить авто на территории квартала и спроектировали часть таунхаусов без гаражей. А там, где гаражи встроены, перегородки гаража будут не несущими — специально для тех, кто еще не определился.

Как и в первой очереди, таунхаусы будут иметь централизованные инженерные системы снабжения: водоснабжение и водоотведение, электричество и газ.

Личные земельные участки у таунхаусов новой очереди станут еще больше по площади! Некоторые участки будут достигать 4,5 сотки специально для тех, кто хочет организовать уютный придомовой участок и реализовать крутой проект по ландшафтному дизайну.

Суперпредложение и главная новость этого лета: несмотря на то, что цены на стройматериалы постоянно растут, НДС вырос, стоимость строительства увеличивается чуть ли не ежемесячно… На новый тацнхацсы остаются старые цены — всего 29 900 рулей за кв.м. Предложение действует до 31.08.2019г.

Обратите внимание! Цена на таунхаус на стадии строительства ниже, чем на готовое жилье. Поэтому важно именно сейчас забронировать таунхаус новой очереди: срок сдачи совсем близко — декабрь 2019 года. Это означает, что уже осенью квартал будет полностью достроен и цены точно вырастут!

Если вы хотите отдать свой голос за семейный квартал «Ясный берег», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Семейный квартал «Ясный берег»

офис продаж: г.Челябинск, БД Спиридонова, оф.401 А/1;

тел.: (351) 223-20-07;

yasbereg74.ru

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