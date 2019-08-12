День рождения Челябинска в 2019 году будут отмечать на неделю раньше официальной даты. В этом году торжества назначили на субботу, 7 сентября. По традиции на День города устраивают масштабный концерт для горожан, куда приглашают звезд. Среди них Леша Свик и Федук. Об этом рассказали в администрации Челябинска. И у многих горожан сразу возник вопрос: кто такие Леша Свик и Федук, которые приедут на День города 2019 в Челябинске.

В 2019 году на День города в Челябинске сделают две большие концертные площадки. Первая — традиционная — на площади Революции. Здесь выступят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио». Ведущий праздничного концерта Дмитрий Нагиев. С этими мастодонтами отечественного шоу-бизнеса все понятно.

На площади перед ледовой ареной «Трактор» вторая площадка явно рассчитана на более молодую аудиторию. Сюда позвали Лешу Свика и Федука.

Кто такой Леша Свик и откуда вы можете его знать...

Молодой музыкант родом из Екатеринбурга. Кто-то называет его рэпером, но так сейчас незаслуженно величают всех артистов, кто работает на молодую аудиторию. Вернее его творчество будет назвать хорошей попсой.

У Алексея Свика образ брутального парня, который любит ту единственную.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Его карьера только набирает обороты, поэтому записать значимое количество альбомов он еще не успел. Да и среди широкой аудитории известен парой треков, которые гоняют на музыкальных радиостанциях. Пожалуй, самый известный его хит — «Малиновый свет».

Леша Свик - Малиновый Свет Official Video.Самая популярная песня артиста

… а второй со странным прозвищем Федук?

Свой псевдоним москвич Федор Инсаров предпочитает писать латиницей — Feduk. Сольную карьеру он начал девять лет назад. Но был известен у очень узкой молодой аудитории. Выстрелил Feduk два года назад с треком «Розовое вино». Правда, исполнял он его не один, а вместе с Элджеем. За год эту песню только во «ВКонтакте» прослушали 200 млн раз.

Элджей & Feduk - Розовое вино.Самая популярная песня Федука

Сейчас артист выступает сольно. Хит, который они спели с Элджеем, ему пока не удалось переплюнуть. Его главная аудитория — молодежь школьного возраста.

Feduk свой псевдоним обрел в Венгрии, где побывал в детстве. Его друзьям из Будапешта было проще называть его так, чем выговаривать «Федор».Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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