«Спасалась от кулаков»: стилист из Челябинска ударила мужа ножом, чтобы защититься от побоев

Советский районный суд Челябинска вынес приговор Виктории Школьниковой. Ее обвиняли по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. В пылу ссоры челябинка ударила ножом бывшего мужа. Случилось это в новогодние каникулы.

Скорую раненому мужчине женщина вызвала сама. Бывший возлюбленный Викторию не простил и написал заявление в полицию. Молодой матери грозил серьезный срок — до десяти лет колонии.

«МНЕ СОВЕТОВАЛИ НЕ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ»

У себя в соцсетях Виктория пишет, что работает стилистом. Постоянно делится яркими фото своей жизни и дает модные советы подписчикам.

Однако говорить однозначно о том, кто жертва в этой семейной драме, нельзя. По словам Виктории, супруг регулярно бил ее. И она схватилась за нож, защищаясь от кулаков. Суду она продемонстрировала фотографии, на которых у женщины видны явные синяки и гематомы.

— Когда писала в социальных сетях о ситуациях из моей жизни с мужем, столкнулась с огромным количеством осуждения. И многие рекомендовали мне молчать, не выносить сор из избы. Спасибо всем моим близким людям за поддержку, — написала в одном из последних постов в соцсетях Виктория.

РЕБЕНОК ОСТАЛСЯ С ОТЦОМ

Во время заседания она признала вину. Малолетний ребенок стал еще одним смягчающим фактором. Раненный супруг потребовал компенсацию. — 180 тысяч рублей. В итоге Школьникову приговорили к трем годам условного срока. Размер выплаты бывшему мужу снизили до 75 тысяч рублей. Стороны в течение десяти дней могут обжаловать приговор.

Теперь бывшим супругам предстоит делить поделить трехлетнего сына. Он сейчас с отцом и, по словам Виктории, ребенок не хочет к ней возвращаться. Да и отец не отдает его матери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00