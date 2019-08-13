«Ее артистизму нет равных»: героиня шоу Андрея Малахова, ударившая мужа ножом из-за побоев, пыталась его шантажировать

На днях в Челябинске вынесли приговор Виктории Школьниковой. Внешне успешная, разбирающаяся в модных трендах — о ней рассказали как о жертве домашнего насилия. Апогеем стала ссора, в которой челябинка схватилась за нож и ранила бывшего мужа Данила. Виктория объяснила это тем, что супруг набрасывался на нее с кулаками. За это ей дали три года условно.

Накануне приговора Виктория отправилась на шоу к Андрею Малахову. Сюжеты о ней показали по центральным каналам. С редакцией КП-Челябинск связался друг семьи и рассказал иную версию событий. Свое имя он попросил не указывать, но мы проверили — наш собеседник действительно существует и близок к семье.

РАНИЛА И СХВАТИЛАСЬ ЗА ТЕЛЕФОН

— Читаю статьи про Вику, и меня переполняет возмущение! Ее выставляют жертвой домашнего насилия, которую довели до крайности. Но я скажу так: по части артистизма ей нет равных. Своему бывшему она постоянно грозила самоубийством. Причины разные были: например, она грозилась покончить с собой из-за плохих отношений со свекровью. Обидеть ее никто не сможет — она профессионально занимается каратэ. Был у них дома — так у них все двери проломлены. Это она во время психозов удары отрабатывает. Мать Данила она ненавидит. Требовала, чтобы он послал ее в грубой форме, — говорит знакомый распавшейся семьи.

Мужа Виктория ранила 1 января. Несмотря на развод, пара решила вместе встречать Новый год, чтобы маленький сын почувствовал праздник. Во время застолья Вика предъявила Данилу претензию, что он недодает им с сыном алименты. Посыпались взаимные обвинения, Виктория схватила кухонный нож...

В своем инстаграме Виктория написала, что работает стилистом, занимается раскруткой в соцсетях и растит трехлетнего сына.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— В СМИ писали, что она сама вызвала скорую — ложь. Она позвонила в полицию и сказала, что в квартире драка. А уже наряд вызвал медиков. Когда полицейские приехали, сама она залезла под стол и сидела там с телефоном: не то снимала, не то что-то писала… У Данила распорот живот. В медицинском заключении написано, что органы не задеты — повезло. Но знаю, что сейчас у парня начались проблемы со здоровьем — пострадала поджелудочная, он постоянно жалуется на боль.

ДУШИЛА СЕБЯ

Вика рассказывает, что перед тем, как она взяла холодное оружие, Данил избил ее детской машинкой. Перед телекамерами женщина показывала фото старых синяков и побоев. Нет сомнений в том, что кадры настоящие. Наш собеседник объяснил все так:

— Во-первых, она ходит на тренировки по каратэ. Во-вторых, Данил рассказывал, что у нее нежная кожа. Бывало, она в истерике падала на пол, тот хватал ее, чтобы удержать и после этого у нее оставались кровоподтеки. Сама она полицию вызывала после семейных ссор и жаловалась на мужа.

Проверить эти слова мы не можем. Однако в распоряжении КП-Челябинск оказалась видеозапись, на которой Виктория картинно обмотала свою шею ремнем.

В распоряжении КП-Челябинск оказались кадры, на которых Виктория обмотала шею ремнем и картинно пытается задушить себя.

ОБА ТЕПЕРЬ СУДИМЫ

— Вся жизнь у них сплошной скандал: ссорились и мирились. Но Данил любил ее и они никак не могли разойтись. С ребенком они поровну время проводили. Она его спокойно брала на выходные, он забирал. Показательный эпизод случился не так давно у детского сада. В кустах сидела съемочная группа телешоу и снимала, как Вика «прорывается» к сыну, невзирая на гнев бывшего. Она хотела ребенка с собой на шоу увезти. Но Данил и его семья не давали это сделать. После этого мальчик полдня был напуган.

Виктория писала в своем инстаграме, что сын не хочет возвращаться к ней. Но причину этого не объяснила.

Виктория активный пользователь Instagram. Спустя пару дней после инцидента в Новый год она продолжила писать о моде.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но и у теперь уже бывшего мужа Виктории не все гладко с биографией.

— Забрать у нее родительские права Данил вряд ли сможет. У него тоже есть давняя судимость за распространение наркотиков, — утверждает собеседник КП-Челябинск.

Мы связались с Викторией и предложили прокомментировать этот рассказ.

— Я сейчас не слишком хочу говорить на эту тему. Завтра выходит передача с Андреем Малаховым. Больше волнует вопрос, как воспитать сына? Чтобы он уважал женщин и вырос противоположным [Данилу], при условии что отец принимает активное участие в его воспитании, — заявила Виктория Школьникова.

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