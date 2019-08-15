«ЗОЖ под градусом»: в Челябинске возле спортклуба, где тренируются дети, поставили винный магазин

Герой наших публикаций, мастер спорта по дзюдо и армейскому рукопашному бою, победитель чемпионата Вооруженных сил, экс-наставник сборной команды Центрального военного округа Марс Рахматуллин оставил послание на страничке главы региона Алексея Текслера:

— Я руковожу спортивным клубом в микрорайоне «Парковый» по адресу Краснопольский проспект, 13. Сегодня здесь вырос целый город. Жизнь бьет ключом. Но вместе с тем буйным цветом расцветают алкогольные точки. Одна на другой. На три дома — с десяток штук!

На днях возле нашего клуба открыли винный маркет. Постоянно к нам заходят люди с перегаром, путая двери клуба и магазина. А у нас занимаются дети от 4 лет: девочки — хореографией, мальчики — единоборствами.

Пьющие граждане ошибаются дверью и заходят в клуб, дыша перегаром.Фото: Алексей МИКУШИН

Я встретился с руководителем магазина, спросил: зачем вы торгуете зельем возле спортивного учреждения? Ответ короткий: «Нам выдали лицензию, и нам без разницы». Получается, в нашем городе в приоритете продажа алкоголя, а не развитие физической культуры? Но оздоровление нации должно быть на первом плане. А пока кругом — алкоголь. Надо с этим срочно что-то делать!

АЛКОГОЛЬНЫЙ РАЙ

Корреспондент КП — Челябинск отправился в «Парковый». Действительно, на небольшом пятачке по Краснопольскому проспекту призывные надписи наперебой приглашают отведать пенного напитка и заглянуть в винный алкомаркет. Плюс в каждом из трех продуктовых магазинов по соседству внушительное место отведено полкам с алкоголем.

— У нас здесь просто алкогольный рай. Покупай хоть в три часа ночи. Нальют, продадут, — говорит местный житель Александр Новиков.

ЗДОРОВАЯ МАТЕМАТИКА

На пороге спортклуба нас встречают тренер-преподаватель Марс Рахматуллин и педагог дополнительного образования, хореограф Алена Соколова.

— «Парковый» — один из самых густонаселенных районов. Ему, как воздух, необходимы спортивные клубы, — говорит Марс. — Вот у нас два зала, раздевалки, душевые, плюс детская комната. Там мамы могут провести время с маленькими детишками пока их сестренки и братишки занимаются с тренерами. Такие центры — это прекрасный толчок к дальнейшему спортивному совершенствованию. Своего рода подготовительная группа. Тем более, что в спортшколы записывают только с семи-девяти лет.

Тренеры клуба Марс Рахматуллин и Алена Соколова.Фото: Алексей МИКУШИН

К слову, детская тренировка в клубе стоит 225 рублей. Это как три литра пива в соседней забегаловке.

— Это можно назвать здоровой математикой, — говорит Алена Соколова. — Да, не у всех есть лишние деньги. Но каждый сам решает на что их потратить: на алкомаркет или на здоровый образ жизни.

Кстати, в «Парковому» пока не хватает муниципальных спортивных школ, равно, как и разного рода спортивных объектов. Поблизости нет стадионов. Зато пивнухи здесь в каждом доме!

Секция хореографии клуба на Дне физкультурника Курчатовского района.

— Нужно упорядочить продажу спиртного, — предлагает Марс. — Лучше вообще вынести ее за город, как это сделано в европейских странах. Или продавать в неприметных отделах через узкое окошечко по каталогу, как это сделано в восточных государствах. И я призываю депутатов поскорее такой закон издать, пока нация наша не спилась окончательно. Но уже сейчас местные власти могут ограничить выдачу лицензий на винные магазины. Размещать их подальше от публичных мест, ограничить рекламу спиртного на вывесках.

КОММЕНТАРИЙ

По закону можно продавать вино даже… в школе!

— По закону нельзя продавать алкоголь и табачную продукцию в торговых точках, расположенных ближе 100 метров от забора детского образовательного учреждения, — говорит юрист Олег Деркач. — Это расстояние измеряется не по прямой, а по тротуару.

Но лицензия на продажу алкоголя может выдаваться бару, ресторану или кафе при условии, что объект находится на расстоянии не менее, чем 25 метров от той же школы или спортивного объекта. То есть, кафешку с продажей алкоголя можно открыть едва ли не на пороге школы. Более того, закон разрешает открытие «питейных» заведений и в образовательных, и в медицинских учреждениях. Нужно просто вывести помещение из собственности и сдать его в аренду. Арендатор имеет право открыть кафе и получить алкогольную лицензию.

А на частное образовательное учреждение закон вообще не распространяется. Но, как человек, я понимаю недовольство руководителей спортивного клуба. И согласен с тем, что власти могут регулировать размещение продажи алкоголя. Вопрос: почему они этого не делают?

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