2019-08-16T12:13:03+03:00
Общество

Под Челябинском некто тайно строит гольф-клуб на картофельном поле

Журналисты КП-Челябинск выясняли, кто ведет стройку на дорогой земле (схема)
Андрей АБРАМОВ
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Под Челябинском строят гольф-клуб.Под Челябинском строят гольф-клуб.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выезжаете из города через кольцо на Шершнях, затем уходите налево в сторону новомодных поселков «Женева» и «Белый хутор». И через две минуты по правую руку увидите большое садоводческое товарищество. А справа — высокий забор, за которым копошится строительная техника.

От кромки забора до берега Шершней чуть больше 800 метров. Долететь сюда на машине из душного города — раз плюнуть. Стоит ли сомневаться, что заполучить участок в таком месте — большая удача. Но есть важная деталь. По документам эта земля — сельхозназначения. С важной пометкой — «Для научно-исследовательской деятельности и экспериментальных работ».

Журналисты КП-Челябинск разбирались в том, как это город потерял такой важный участок земли.

Обратите внимание на серую пленку на заднем плане. Ей выстилают холм, чтобы сформировать рельф. Фото: Андрей АБРАМОВ

Обратите внимание на серую пленку на заднем плане. Ей выстилают холм, чтобы сформировать рельф.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ТАМ ЗА ЗАБОРОМ

— Гольф-клуб строят, — это скажет любой садовод, что спешит на ржавую разбитую остановку из «Заречного». СНТ находится через дорогу от стройки.

Корреспондент «Комсомолки» лично убедился, что чистое поле перерыли и стали обустраивать холмы любопытной формы. Как раз такие, которые используют при игре в гольф. Но кто и что здесь действительно строить — узнать оказалось невероятно тяжко.

Формально земля находится в Сосновском районе.

— Когда-то она была в собственности института картофелеводства. А затем отошла Росимуществу, — рассказали КП-Челябинск в местной администрации. — То есть сейчас земля принадлежит Российской Федерации. Застройщик взял ее в аренду. Мы приезжали на стройку, работы ведутся. Но ничего противоречащего работам на землях сельхозназначения там не делали.

Действительно, копать ямы и рыть землю — не противоречит сельскому хозяйству. Но если застройщик хочет по итогу открыть гольф-клуб, а не вырастит картофель, ему нужно изменить категорию земель на рекреационное назначение. То есть, для мест отдыха. Судя по публичной кадастровой карте, это не сделано.

Гольф-клуб строят неподалеку от поселка Западный. Фото: Андрей АБРАМОВ

Гольф-клуб строят неподалеку от поселка Западный.Фото: Андрей АБРАМОВ

ВСЕ МОЛЧАТ

Узнать о том, что все-таки строится, мы попытались в Агентстве инвестиционного развития. Это структура работает под патронажем губернатора Челябинской области. Ее бывший директор ранее высказывался в СМИ о строительстве гольф-клуба именно в этом месте.

— По проекту была рабочая группа. Но кто в нее входил, кто застройщик — сказать не можем, — сообщили в АИР на наш запрос после недельного молчания.

На просьбы уточнить информацию о застройщике, юрист Агентства ответила отказом и всячески пыталась перевести тему разговора.

За забором ведутся работы. Фото: Андрей АБРАМОВ

За забором ведутся работы.Фото: Андрей АБРАМОВ

В материалах СМИ фигурировала компания Pine Creek Golf Resort. Это гольф-клуб в Свердловской области. С просьбой прокомментировать строительство в Челябинске мы обратились в отдел маркетинга.

— У нас информации по этому месту нет, — сразу дали лаконичный ответ.

Оставался последний вариант — спросить в Росимуществе, которое сдало в аренду землю. В ведомстве нарушили все положенные сроки ответа на запрос СМИ. В личном разговоре специалист, которая должна была дать ответ, несколько дней уверяла, что бумага на подписи у руководителя. Однако ответ в редакцию так и не поступил!

На сайте Росимущества также отсутствует информация об аукционе на данные земельный участок...

Обновление. 14 августа от Росимущества в КП-Челябинск поступил ответ на запрос.

P.S. По слухам, клуб строит сын бывшего губернатора. Либо — директор крупного челябинского завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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