Губернатор уволил высокопоставленного чиновника, который лоббировал стройку опасного завода в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:26 2019-05-01T07:26:03+03:00

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Пару месяцев назад в Златоусте шли споры: там хотели строить кремниевый завод, но местные жители были против. Производство грязное, а его хотели возвести неподалеку от жилых домов. В итоге руководство региона четко объявило, что этого предприятия не будет. Тему закрыли. Однако к ней вдруг решили вернуться чиновники из местного министерства экономики.

Ситуация взволновала людей. Некоторые подумали, что их обманули. К тому же минэкономики отправила в адрес главы региона служебную записку, в которой допускали строительство предприятия.

— Позиция правительства по вопросу кремниевого завода в Златоусте окончательная — его не будет. Это решение не подлежит пересмотру. Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса. Министру экономического развития региона Сергею Смольникову объявлен выговор, директор Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов уволен, — говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU