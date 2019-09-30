Не хочешь жить без зубов? Пять причин посетить пародонтолога прямо сейчас

Посещать стоматолога нужно хотя бы раз в год — эту истину (хотя правильнее — раз в полгода) челябинцы еще как-то усвоили. А вот о том, что с такой же регулярностью нужно попадать в кресло к пародонтологу — догадываются лишь единицы.

— Зачем, — думаем мы. — Ведь меня ничего не беспокоит.

В этом-то и состоит главное коварство. Заболевания десен могут не проявляться в виде боли, именно поэтому к врачу-пародонтологу порой попадают пациенты с самыми запущенными случаями. В некоторых из них человеку приходится удалять зубной ряд полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726800" frameborder="0"></iframe> «Зубной стандарт»: серия 3 Пародонтолог.

— В рекламе по телевидению часто показывают, что только кровоточивость при чистке зубов указывает на проблемы со здоровьем десен. По факту это не всегда так, — разъясняет врач-пародонтолог клиники «Зубной стандарт» Людмила Муняева. — Например, гингивит или оголение шейки зуба может заметить только специалист. Из-за этого некоторые люди годами и даже десятилетиями живут с воспаленными деснами и даже не догадываются, о том, что может быть по-другому.

Слова доктора подтверждает статистика ВОЗ: признаки воспаления десен встречаются у 95% взрослых и 80% детей.

Как не допустить появления гингивита, пародонтита и пародонтоза? Как это ни банально — записаться на прием к пародонтологу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И если вы заметили у себя хоть один из этих признаков — на прием к врачу следует записаться прямо сейчас:

— по утрам изо рта появляется неприятный, гнилостный запах;

— периодически или постоянно болят и припухают десны;

— во время чистки на зубной щетке остается кровь;

— на зубах образуется темный налет;

— появилась подвижность зубов.

Не хотите расставаться с собственными зубами? Смотрите советы пародонтолога прямо сейчас. Остались вопросы? Пишите их в комментариях, и доктор обязательно ответит!

Внимание: акция! Лечение десен современным аппаратом всего за 3 999 рублей вместо 7 600 рублей. Аппарат позволяет проводить гигиену протезов и имплантатов. Благодаря такому подходу в лечении десен удается остановить воспалительный процесс в тканях пародонта. Применение аппарата во многих случаях позволяет избежать хирургического вмешательства, которое раньше считалось неизбежным. Подробности на сайте клиники и по телефону (351) 242-03-03.

Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

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