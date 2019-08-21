2019-08-20T23:39:18+03:00
Происшествия

На людях — синяки, на машинах — вмятины. Мощнейший град обрушился на Челябинскую область

Пострадавшие подсчитывают ущерб
Ирина КАРЕЛИНА
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Град в Снежинске. Фото: vk.com/fobosplanetГрад в Снежинске. Фото: vk.com/fobosplanet
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Гроза, град размером с кулак и ливень, затопивший улицы, автомобили и дома… Такой разбушевавшейся стихии жители Челябинской области не видели давно. Не повезло Снежинску.

Град в Снежинске. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

Град в Снежинске. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

НЕ ГРАД, А КАМНЕПАД!

20 августа жители Снежинска пережили несколько страшных часов и теперь делятся своими впечатлениями.

— Думала, что разобьет стекла. А стук по автомобилю был такой, что мы друг друга не слышали. Было реально жутко. Мы не ехали, а плыли. Местами вода доходила до капота. Чудом не заглохли! В среду уже утром перед работой осмотрели машину. Все печально: царапины, сколы, вмятины... — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница Снежинска Юлия Брылкина.

Это не град, а камнепад! Снежинск засыпало ледяными глыбами размером с кулак.

Кстати, автомобили побило не только ледяными глыбами. Досталось им и от камней, которые посбивал град с фасадов многоэтажек.

Камни с фасадов зданий падали на автомобили. Фото: Фото: vk.com/snzsegodnya

Камни с фасадов зданий падали на автомобили. Фото: Фото: vk.com/snzsegodnya

— Это не град! Это камнепад! Машины побиты, — написали очевидцы в группе «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители подсчитывают ущерб и гадают, действует ли в таких случаях автостраховка.

Не только градом, но и вот такими камешками побило машины. Фото: vk.com/snzsegodnya

Не только градом, но и вот такими камешками побило машины. Фото: vk.com/snzsegodnya

ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

Гроза была несколько часов. Пострадало множество машин. А еще люди.

— Нам с женой и ребенком не повезло: были на улице, когда с неба посыпались эти булыжники. По голове нормально так прилетало, я вам скажу! Я дочке голову руками старался закрывать, но ей в плечо сильно прилетело — несколько синяков есть, — поделился с КП-Челябинск житель Снежинска Антон Малинин.

Снежинцы фотографируют собранные на улицах градины. Фото: vk.com/fobosplanet

Снежинцы фотографируют собранные на улицах градины. Фото: vk.com/fobosplanet

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО

Это еще не все печальные последствия. Дождь затопил подъезды. Вода на первом этаже доходила до колена.

Затопило подъезды. Кадр из видео Любови Капустиной, соцсети.

Затопило подъезды. Кадр из видео Любови Капустиной, соцсети.

Град побил урожай в садах и повалил деревья по всему городу. Прямо на дороги. Местные жители говорят, что спасатели и коммунальщики сработали оперативно. Еще гроза не закончилась, а они уже пилили и утаскивали деревья. А после откачивали воду с дорог.

Гроза и град повалили деревья прямо на дороги. Фото: Евгения Павленко, соцсети.

Гроза и град повалили деревья прямо на дороги. Фото: Евгения Павленко, соцсети.

Эта гроза была совершенно не вовремя. Город готовился к приезду главы Челябинской области. Жители Снежинска выкладывали в соцсети фото последствий града с хештегом #ЖдемТекслера.

Затопило дворы, а с ними и автомобили. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

Затопило дворы, а с ними и автомобили. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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