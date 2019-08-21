На людях — синяки, на машинах — вмятины. Мощнейший град обрушился на Челябинскую область

Гроза, град размером с кулак и ливень, затопивший улицы, автомобили и дома… Такой разбушевавшейся стихии жители Челябинской области не видели давно. Не повезло Снежинску.

Град в Снежинске. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

НЕ ГРАД, А КАМНЕПАД!

20 августа жители Снежинска пережили несколько страшных часов и теперь делятся своими впечатлениями.

— Думала, что разобьет стекла. А стук по автомобилю был такой, что мы друг друга не слышали. Было реально жутко. Мы не ехали, а плыли. Местами вода доходила до капота. Чудом не заглохли! В среду уже утром перед работой осмотрели машину. Все печально: царапины, сколы, вмятины... — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница Снежинска Юлия Брылкина.

Это не град, а камнепад! Снежинск засыпало ледяными глыбами размером с кулак.

Кстати, автомобили побило не только ледяными глыбами. Досталось им и от камней, которые посбивал град с фасадов многоэтажек.

Камни с фасадов зданий падали на автомобили. Фото: Фото: vk.com/snzsegodnya

— Это не град! Это камнепад! Машины побиты, — написали очевидцы в группе «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители подсчитывают ущерб и гадают, действует ли в таких случаях автостраховка.

Не только градом, но и вот такими камешками побило машины. Фото: vk.com/snzsegodnya

ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

Гроза была несколько часов. Пострадало множество машин. А еще люди.

— Нам с женой и ребенком не повезло: были на улице, когда с неба посыпались эти булыжники. По голове нормально так прилетало, я вам скажу! Я дочке голову руками старался закрывать, но ей в плечо сильно прилетело — несколько синяков есть, — поделился с КП-Челябинск житель Снежинска Антон Малинин.

Снежинцы фотографируют собранные на улицах градины. Фото: vk.com/fobosplanet

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО

Это еще не все печальные последствия. Дождь затопил подъезды. Вода на первом этаже доходила до колена.

Затопило подъезды. Кадр из видео Любови Капустиной, соцсети.

Град побил урожай в садах и повалил деревья по всему городу. Прямо на дороги. Местные жители говорят, что спасатели и коммунальщики сработали оперативно. Еще гроза не закончилась, а они уже пилили и утаскивали деревья. А после откачивали воду с дорог.

Гроза и град повалили деревья прямо на дороги. Фото: Евгения Павленко, соцсети.

Эта гроза была совершенно не вовремя. Город готовился к приезду главы Челябинской области. Жители Снежинска выкладывали в соцсети фото последствий града с хештегом #ЖдемТекслера.

Затопило дворы, а с ними и автомобили. Фото: Эльвира Юматова, соцсети.

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