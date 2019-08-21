2019-08-21T08:14:54+03:00
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Управляющая компания «ЮУ КЖСИ»: комфорт и сервис

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Получать удовольствие от собственного двора, дома и подъезда – нормальное желание каждого человека. Управляющая компания «ЮУ КЖСИ» обслуживает 71 дом в Челябинских микрорайонах «Парковый» и «Белый хутор». Каждый жилой комплекс объединяет общий вектор развития и единые стандарты клиентского сервиса – оперативное оказание услуг, круглосуточная поддержка клиентов, онлайн консультации.

Люди хотят заниматься своей жизнью и не отвлекаться на бытовые вопросы. Беззаботность 13-ти тысяч жителей в Челябинске обеспечивают 132 сотрудника управляющей компании «ЮУ КЖСИ». Это инженеры, электрики, сантехники, аккуратные дворники и уборщицы. Клиентам, которые меняют сведения в собственных документах, не нужно ездить далеко – паспортная служба УК работает в шаговой доступности прямо в микрорайонах. Порядок во дворах ежедневно контролируют квартальные мастера и начальники участков. Компания постоянно ведет работы по благоустройству территорий, ремонту подъездов и входных групп, теплового и электронного оборудования.

Управляющая компания «ЮУ КЖСИ» пропагандирует принципы добрососедства. Для жителей регулярно проходят праздничные и социальные мероприятия. Так в «Белом хуторе» есть традиция праздновать ежегодно День защиты детей и Масленицу, а в «Парковом» показывать фронтовые фильмы в уличном кинотеатре в честь Дня Победы.

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Сайт: Управляющая компания «ЮУ КЖСИ»

Колл-центр: +7(351) 779-31-83

Офисы:

Парковый | ул. Ал.Шмакова, 13; ул. Ск.Головницкого, 16

Белый хутор | ул.Светлая,1Б

Центр | пл. МОПРа, 8А

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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