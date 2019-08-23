ООО «Комфортный дом» — застройщик ЖК «Лесопарковый»: современный микрорайон в центре Челябинска

Развитая инфраструктура — важный момент при покупке нового жилья. ООО «Комфортный дом», застройщик ЖК «Лесопарковый», обеспечивает своих жителей всеми атрибутами комфортной жизни, считая это неотъемлемой частью современного микрорайона.

Шаговая доступность детских садов и школ, магазинов и аптек, ресторанов и спортивных комплексов — застройщик учел инфраструктуру, необходимую для жителей всех поколений.

На территории ЖК «Лесопарковый» работает муниципальный детский сад, а на первых этажах комплекса открыты организации социального значения. Для мам с колясками и пожилых людей создана безбарьерная среда — все это позволяет без труда решать повседневные бытовые вопросы. А близость соснового бора и городского парка дарит возможность ежедневно наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Дома в жилом комплексе возведены по монолитной технологии строительства. Сейчас в ЖК «Лесопарковый» заканчивается строительство двух новых 24-этажных монолитных домов, соответствующих всем современным стандартам и преображающих облик города. В них применены вентилируемые фасады и панорамное остекление. Аналогичные технологии широко применяются для строительства элитного жилья в Западной Европе. Такой подход в строительстве позволяет визуально расширить пространство и добавить света и в то же время уменьшить расходы на отопление, создав комфортную температуру в помещениях.

Со стороны улицы Лесопарковой в новых домах проектом предусмотрена стеклянная парадная. Над проектом холлов и парадных работали одни из лучших дизайнеров города, а в группу авторов проекта вошли специалисты Stebelskiy Studio. Общая территория — это продуманное пространство для максимального удобства жителей: уютные диваны в зоне ожидания, уборные и лапомойки для собак. Застройщик подчеркивает: все это — обязательные элементы комфортной жизни современного человека.

ООО «Комфортный дом», застройщик ЖК «Лесопарковый», предлагает ценителям комфортной жизни квартиры с одной, двумя или несколькими спальнями. Это дает возможность разнообразных вариантов перепланирования для разных категорий покупателей, в том числе и больших семей с детьми.

Люди, приобретающие квартиру бизнес-класса, стремятся обустроить ее по индивидуальному проекту. Застройщик предлагает квартиры с черновой отделкой — пространство позволяет воплотить любые дизайнерские идеи. Спальня для родителей, уютная детская, рабочий кабинет, ванные и столовая — будущее жилье можно подстроить под индивидуальные желания и потребности покупателей.

Покупка квартиры в ЖК «Лесопарковый» — это выгодная долгосрочная инвестиция. Квартиры в новых домах уже выставлены на продажу, выбрать их можно на сайте. Специалисты отдела продаж готовы предоставить подробную информацию о планировках и способах покупки нового жилья.

Чтобы отдать свой голос за жилой комплекс «Лесопарковый», выберите соответствующие номинации на странице голосования проекта «Лучший строитель — 2019. Южный Урал».

Офис продаж:

Челябинск, ул. Лесопарковая, 7

+7 (351) 246-51-51

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