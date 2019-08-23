Жилой комплекс «Лесопарковый»: лучшие решения для комфортной жизни

ЖК «Лесопарковый» находится на границе двух пространств: центра города с развитой инфраструктурой и соснового бора, а также городского парка отдыха. Новый формат экологичной жизни, а также комфорт, продуманный до мельчайших деталей — все это воплощено в пространстве жилого комплекса.

Новые дома возводятся с применением инновационных технологий и современных материалов, соответствующих самым строгим стандартам качества. Вентилируемые фасады позволяют уменьшить расходы на отопление и создать комфортную температуру в помещениях. В домах установлены лифты OTIS — компании-лидера по производству лифтового оборудования.

Квартиры в новых монолитных домах сдаются с черновой отделкой, это позволяет зонировать жилье и воплощать самые разнообразные творческие решения. Различные и функциональные планировки могут быть адаптированы под индивидуальные запросы покупателей. Большие окна с заниженными подоконниками добавляют свет и визуально расширяют жилое пространство.

Внутри квартала функционально расположены зоны отдыха, имеющие обильное озеленение.

Особая заслуга застройщика в том, что он обеспечил жителей всей необходимой инфраструктурой. На территории комплекса имеется муниципальный детский сад, компании бытового обслуживания, магазин, аптека, пекарня, ресторан, кофейни, салоны красоты, лингвистический клуб и развивающие центры для детей. В шаговой доступности — бассейн, спортивный комплекс и легкоатлетический манеж.

Выбрать квартиру мечты в ЖК «Лесопарковый» можно уже сейчас на сайте. В отделе продаж готовы предоставить подробную информацию о планировках и способах покупки нового жилья.

Чтобы отдать свой голос за жилой комплекс «Лесопарковый», выберите соответствующие номинации на странице голосования проекта «Лучший строитель — 2019. Южный Урал».

Офис продаж:

Челябинск, ул. Лесопарковая, 7

+7 (351) 246-51-51

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Застройщик ЖК «Лесопарковый» — ООО «Комфортный дом». Проектная декларация — Komfortdom74.ru

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