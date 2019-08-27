День города в Челябинске 2019: кто приедет, афиша, программа, дата
День города 2019 Челябинск будет отмечать несколько дней. Для горожан и гостей мегаполиса подготовлена яркая и насыщенная программа. Более сорока различных мероприятий, в том числе праздничный фейерверк, позволят каждому выбрать развлечение по душе.
На День города 2019 в Челябинске также ждут большой звездный десант.
Например, вести главное шоу на площади Революции 7 сентября будет Дмитрий Нагиев. На самом шоу выступят группы «А Студио», Владимир Пресняков младший и его супруга Наталья Подольская.
Также в город приедут Тимати, Леша Свик и «Бригада У».
Итак, куда пойти и где отметить любимый праздник?
АФИША ДНЯ ГОРОДА-2019 В ЧЕЛЯБИНСК
Главные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября.
Сад Победы
12:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» в саду Победы.
16:00 — этно-шоу Zainetdin.
Кировка
14:00 — финал конкурса «Песня города — 2019».
Парк «Металлург» имени Тищенко
14:00 — этно-шоу Zainetdin.
15:00 — праздничная программа «Челябинск, мы любим тебя!».
Театральная площадь
14:00 — праздничный концерт, ведущие — «Бригада У», выступление — Ivan Valeev и LUXOR.
Площадка у кинотеатра «Победа» (Комсомольский проспект, 34)
15:00 — праздничный концерт, фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».
18:00 — этно-шоу Zainetdin и интерактивное шоу при участии Бригады У.
Городской сад имени Пушкина
16:00 — концерт «Классика большого города».
Сквер по улице Молодогвардейцев
16:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».
Площадь Революции
16:00 — праздничная программа.
18:00 — шоу «Голоса и танцы Челябинска» (ведущий — Дмитрий Нагиев), выступление группы «А Студио», Владимира Преснякова мл., Натальи Подольской, а также DJ Feel, DJ Project S-Brother-S.
Парк культуры и отдыха Калининского района (ул. Чайковского, 185)
17:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».
Площадь у ледовой арены «Трактор»
14:00 — вело-мото-экстрим шоу с участием мировых звезд.
17:00 — концерт с участием Леши Свик, Feduk и Тимати.
Кировка
18:00 — фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».
Парк Гагарина (летняя эстрада)
20:00 — этно-шоу Zainetdin.
22:00 — показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
Набережная реки Миасс
22:00 — праздничный фейерверк.
31 августа, суббота
Парк Гагарина
12:00 — традиционный общественно-политический вернисаж. Десятки общественных организаций и политический партий выставят свои стенды на масштабной выставке.
Вернисаж поможет челябинцам ближе познакомиться с земляками и, возможно, найти себе новых друзей. А еще в этот день будет много подарков. Обычно партии и различные объединения щедро дарят гостям свои буклеты и сувениры.
ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ КО ДНЮ ГОРОДА-2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ
1 сентября, воскресенье
Главная сцена парка Гагарина
14:00 — конкурс талантливой молодежи «Артишок». Певцы, танцоры, чтецы, музыканты покажут лучшие номера и получат подарки.
Площадь Революции
14:00 — региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение».
2 и 3 сентября
14:00 — на площадке летнего театра в парке Гагарина стартует фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора».
3 сентября, вторник
18:00 — в летнем театре парка Гагарина концерт группы «Каскад» из города Ярославль.
20:00 — в городском саду имени Пушкина торжественно включат подсветку городской телебашни. Начиная с зимы, нашу башню красили и приводили в порядок, а теперь она заиграет красивой иллюминацией. Так что влюбленным теперь не придется вздыхать по Парижу. Вместо Эйфелевой башни романтичные снимки украсит челябинская телевышка.
5-12 сентября
Ко Дню города 2019 в Челябинске пройдет кинофестиваль «Предчувствие». Зрителям обещают насыщенную документальную программу, которую разбавят художественным кино.
Среди художественных фильмов заявлена картина «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Кроме того, в программу фестиваля войдет документальная лента «Танк 34», которая расскажет, как на самом деле изготавливали легендарную боевую машину и как танк воевал на полях Великой Отечественной войны.
Фестиваль пройдет на площадках кинотеатров имени Пушкина, «Знамя» и киноцентра «Импульс».
6 сентября, пятница
19:30 — традиционный парад моды на Кировке.
8 сентября, воскресенье
Кировка
12:00 — фестиваль «Челябинск читающий».
Парк Гагарина
15:00 — фестиваль рок-музыки «В ритме рока».
21:00 — выступление группы «Анимация».
14 сентября, суббота
10:00 — праздничное мероприятие при участии авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».
22 сентября, воскресенье
Ледовая арена «Трактор» — Университетская набережная
8.00 — всероссийский челябинский марафон.
ИСТОЧНИК KP.RU