День города в Челябинске 2019: кто приедет, афиша, программа, дата

День города 2019 Челябинск будет отмечать несколько дней. Для горожан и гостей мегаполиса подготовлена яркая и насыщенная программа. Более сорока различных мероприятий, в том числе праздничный фейерверк, позволят каждому выбрать развлечение по душе.

На День города 2019 в Челябинске также ждут большой звездный десант.

Например, вести главное шоу на площади Революции 7 сентября будет Дмитрий Нагиев. На самом шоу выступят группы «А Студио», Владимир Пресняков младший и его супруга Наталья Подольская.

Также в город приедут Тимати, Леша Свик и «Бригада У».

Итак, куда пойти и где отметить любимый праздник?

АФИША ДНЯ ГОРОДА-2019 В ЧЕЛЯБИНСК

Главные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября.

Сад Победы

12:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» в саду Победы.

16:00 — этно-шоу Zainetdin.

Кировка

14:00 — финал конкурса «Песня города — 2019».

Парк «Металлург» имени Тищенко

14:00 — этно-шоу Zainetdin.

15:00 — праздничная программа «Челябинск, мы любим тебя!».

Театральная площадь

14:00 — праздничный концерт, ведущие — «Бригада У», выступление — Ivan Valeev и LUXOR.

Площадка у кинотеатра «Победа» (Комсомольский проспект, 34)

15:00 — праздничный концерт, фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».

18:00 — этно-шоу Zainetdin и интерактивное шоу при участии Бригады У.

Городской сад имени Пушкина

16:00 — концерт «Классика большого города».

Сквер по улице Молодогвардейцев

16:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».

Площадь Революции

16:00 — праздничная программа.

18:00 — шоу «Голоса и танцы Челябинска» (ведущий — Дмитрий Нагиев), выступление группы «А Студио», Владимира Преснякова мл., Натальи Подольской, а также DJ Feel, DJ Project S-Brother-S.

Парк культуры и отдыха Калининского района (ул. Чайковского, 185)

17:00 — праздничная программа «С днем рождения, любимый город!».

Площадь у ледовой арены «Трактор»

14:00 — вело-мото-экстрим шоу с участием мировых звезд.

17:00 — концерт с участием Леши Свик, Feduk и Тимати.

Кировка

18:00 — фестиваль команд КВН при участии чемпионов Высшей лиги КВН команды «Раисы».

Парк Гагарина (летняя эстрада)

20:00 — этно-шоу Zainetdin.

22:00 — показ фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Набережная реки Миасс

22:00 — праздничный фейерверк.

31 августа, суббота

Парк Гагарина

12:00 — традиционный общественно-политический вернисаж. Десятки общественных организаций и политический партий выставят свои стенды на масштабной выставке.

Вернисаж поможет челябинцам ближе познакомиться с земляками и, возможно, найти себе новых друзей. А еще в этот день будет много подарков. Обычно партии и различные объединения щедро дарят гостям свои буклеты и сувениры.

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ КО ДНЮ ГОРОДА-2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

1 сентября, воскресенье

Главная сцена парка Гагарина

14:00 — конкурс талантливой молодежи «Артишок». Певцы, танцоры, чтецы, музыканты покажут лучшие номера и получат подарки.

Площадь Революции

14:00 — региональный фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение».

2 и 3 сентября

14:00 — на площадке летнего театра в парке Гагарина стартует фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора».

3 сентября, вторник

18:00 — в летнем театре парка Гагарина концерт группы «Каскад» из города Ярославль.

20:00 — в городском саду имени Пушкина торжественно включат подсветку городской телебашни. Начиная с зимы, нашу башню красили и приводили в порядок, а теперь она заиграет красивой иллюминацией. Так что влюбленным теперь не придется вздыхать по Парижу. Вместо Эйфелевой башни романтичные снимки украсит челябинская телевышка.

5-12 сентября

Ко Дню города 2019 в Челябинске пройдет кинофестиваль «Предчувствие». Зрителям обещают насыщенную документальную программу, которую разбавят художественным кино.

Среди художественных фильмов заявлена картина «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. Кроме того, в программу фестиваля войдет документальная лента «Танк 34», которая расскажет, как на самом деле изготавливали легендарную боевую машину и как танк воевал на полях Великой Отечественной войны.

Фестиваль пройдет на площадках кинотеатров имени Пушкина, «Знамя» и киноцентра «Импульс».

6 сентября, пятница

19:30 — традиционный парад моды на Кировке.

8 сентября, воскресенье

Кировка

12:00 — фестиваль «Челябинск читающий».

Парк Гагарина

15:00 — фестиваль рок-музыки «В ритме рока».

21:00 — выступление группы «Анимация».

14 сентября, суббота

10:00 — праздничное мероприятие при участии авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

22 сентября, воскресенье

Ледовая арена «Трактор» — Университетская набережная

8.00 — всероссийский челябинский марафон.