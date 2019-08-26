2019-08-26T08:02:00+03:00
Общество

На День города 2019 в Челябинск приедет Тимати

Он посетит молодежную часть концерта
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Тимати выступит в Челябинске на дне города-2019.Тимати выступит в Челябинске на дне города-2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали о еще одном госте, который посетит День города в 2019 году.

— 7 сентября помимо Леши Свика и Федука, у арены «Трактор» выступит еще и Тимати, — рассказали в мэрии.

День рождения Челябинска в 2019 году будут отмечать на неделю раньше официальной даты. В этом году торжества назначили на субботу, 7 сентября. По традиции на День города устраивают масштабный концерт для горожан, куда приглашают звезд.

Также День города-2019 в Челябинске посетят Владимир Пресняков с Натальей Подольской и группа «А-студио». Ведущий праздничного концерта — Дмитрий Нагиев

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На площади перед ледовой ареной «Трактор» вторая площадка явно рассчитана на более молодую аудиторию. Сюда позвали Лешу Свика и Федука. (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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