Парень из Челябинской области по имени Пельмень решил снова стать Романом
Жил был паренек по имени Роман и вдруг стал Пельменем. Слышали такую историю? Напомним, в Троицке Челябинской области молодой человек сменил имя ради 200 кг полуфабрикатов. Фирма объявила такой конкурс, и «голодный студент» решил поучаствовать. Полностью его имя звучит как Пельмень Марселевич Кондольский.
Паспорт Пельменя. Фото: соцсети
— Весь месяц на нервах сидел и ждал: одобрят или нет. В итоге мне позвонили из ЗАГСа и пригласили получить свидетельство. Даже позвонили маме об этом сказали, — написал Роман-Пельмень в соцсети в апреле этого года.
Но сейчас он решил вернуть свои ФИО.
ПЕЛЬМЕНЬ НЕ ПОЙДЕТ В АРМИЮ. ПОЙДЕТ РОМАН
Весной социальные сети долго не давали парню сменить имя аккаунта. Не верили, что он Пельмень. ЗАГС оказался сговорчивее. Сейчас можно написать в свидетельстве о рождении любое имя и менять его сколько угодно раз. Пельмень этой возможностью воспользовался и решил снова стать Романом. Журналисты замучили его вопросами по этому поводу, и парень выложил видеоответ в своем Инстаграме.
В Сети парень выкладывает самодельные мемы о своем «подвиге». Фото: соцсети
Так почему же ему разонравилось быть Пельменем?
— Я не хочу идти в армию с этим именем, потому что это будет трэш. Наверное, меня на кухню пошлют. Я еще не свыкся с этим именем и не могу представить, что у меня будут дети Пельменевичи, — рассказал Пельмень.
А еще он поведал о том, как ему жилось с этим именем.
— Пельменем я был около полугода. За это время было очень много интересных моментов, связанных со сменой имени. Например, меня звали в жюри на открытую лигу КВН города Троицка как самого креативного человека. И там было столько шуток про меня! Пельменя прям прожарили! — улыбается блогер.
Роман сменил ФИО в апреле. Фото: соцсети
Конечно, ему пришлось столкнуться и с хейтерами. Пользователи соцсетей оставляли десятки злобных комментариев в день новоявленному Пельменю.
ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕ ПРИШЛА
Пельмень — не такое уж странное имечко для творческого человека. Вспомним, к примеру, артистов Гречку или Макса Коржа. Но у них это, конечно, псевдонимы. А вот Роман стал Пельменем по-настоящему.
Роман-Пельмень креативно обыгрывал свое новое имя. Фото: соцсети
Парень работает в креативном агентстве, создает контент для коммерческих профилей. Возможно, он думал, что странное имечко, помимо запаса полуфабрикатов, даст ему огромную популярность в Инстаграме, которую можно будет монетизировать. Но у @pelmen.kond меньше двух тысяч подписчиков.
Да, хайп вышел знатный. Журналисты на ура приняли идею парня сменить имя. Все написали, рассказали с экранов ТВ, пошумели. Но на этом все.
Пельмень снова решил стать сапмым обычным Романом. Фото: соцсети
Парень как-то написал, что завидует блогерам, которые делают крутой контент. И что он тоже хотел бы создавать такой. Пельмень танцевал, писал на злободневные темы (даже в стихах), записывал рэп под творческим псевдонимом PELMEM, раздавал бизнес-советы, философствовал, шутил… Кажется, не зашло. Однако, для творческого молодого человека это был интересный эксперимент и опыт.
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