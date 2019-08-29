2019-08-29T07:59:43+03:00
Общество

Парень из Челябинской области по имени Пельмень решил снова стать Романом

Вернуть свое имя его заставили мужские обстоятельства
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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11 апреля Роман официально стал Пельменем.11 апреля Роман официально стал Пельменем.
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Жил был паренек по имени Роман и вдруг стал Пельменем. Слышали такую историю? Напомним, в Троицке Челябинской области молодой человек сменил имя ради 200 кг полуфабрикатов. Фирма объявила такой конкурс, и «голодный студент» решил поучаствовать. Полностью его имя звучит как Пельмень Марселевич Кондольский.

Паспорт Пельменя. Фото: соцсети

Паспорт Пельменя. Фото: соцсети

— Весь месяц на нервах сидел и ждал: одобрят или нет. В итоге мне позвонили из ЗАГСа и пригласили получить свидетельство. Даже позвонили маме об этом сказали, — написал Роман-Пельмень в соцсети в апреле этого года.

Но сейчас он решил вернуть свои ФИО.

ПЕЛЬМЕНЬ НЕ ПОЙДЕТ В АРМИЮ. ПОЙДЕТ РОМАН

Весной социальные сети долго не давали парню сменить имя аккаунта. Не верили, что он Пельмень. ЗАГС оказался сговорчивее. Сейчас можно написать в свидетельстве о рождении любое имя и менять его сколько угодно раз. Пельмень этой возможностью воспользовался и решил снова стать Романом. Журналисты замучили его вопросами по этому поводу, и парень выложил видеоответ в своем Инстаграме.

В Сети парень выкладывает самодельные мемы о своем «подвиге». Фото: соцсети

В Сети парень выкладывает самодельные мемы о своем «подвиге». Фото: соцсети

Так почему же ему разонравилось быть Пельменем?

— Я не хочу идти в армию с этим именем, потому что это будет трэш. Наверное, меня на кухню пошлют. Я еще не свыкся с этим именем и не могу представить, что у меня будут дети Пельменевичи, — рассказал Пельмень.

А еще он поведал о том, как ему жилось с этим именем.

— Пельменем я был около полугода. За это время было очень много интересных моментов, связанных со сменой имени. Например, меня звали в жюри на открытую лигу КВН города Троицка как самого креативного человека. И там было столько шуток про меня! Пельменя прям прожарили! — улыбается блогер.

Роман сменил ФИО в апреле. Фото: соцсети

Роман сменил ФИО в апреле. Фото: соцсети

Конечно, ему пришлось столкнуться и с хейтерами. Пользователи соцсетей оставляли десятки злобных комментариев в день новоявленному Пельменю.

ПОПУЛЯРНОСТЬ НЕ ПРИШЛА

Пельмень — не такое уж странное имечко для творческого человека. Вспомним, к примеру, артистов Гречку или Макса Коржа. Но у них это, конечно, псевдонимы. А вот Роман стал Пельменем по-настоящему.

Роман-Пельмень креативно обыгрывал свое новое имя. Фото: соцсети

Роман-Пельмень креативно обыгрывал свое новое имя. Фото: соцсети

Парень работает в креативном агентстве, создает контент для коммерческих профилей. Возможно, он думал, что странное имечко, помимо запаса полуфабрикатов, даст ему огромную популярность в Инстаграме, которую можно будет монетизировать. Но у @pelmen.kond меньше двух тысяч подписчиков.

Да, хайп вышел знатный. Журналисты на ура приняли идею парня сменить имя. Все написали, рассказали с экранов ТВ, пошумели. Но на этом все.

Пельмень снова решил стать сапмым обычным Романом. Фото: соцсети

Пельмень снова решил стать сапмым обычным Романом. Фото: соцсети

Парень как-то написал, что завидует блогерам, которые делают крутой контент. И что он тоже хотел бы создавать такой. Пельмень танцевал, писал на злободневные темы (даже в стихах), записывал рэп под творческим псевдонимом PELMEM, раздавал бизнес-советы, философствовал, шутил… Кажется, не зашло. Однако, для творческого молодого человека это был интересный эксперимент и опыт.

pelmen.kondpelmen.kond
Всегда по доброму завидовал блогерам в инсте, которые делают крутой контент Я тоже хочу заниматься этим. Мне нравится, что вы реагируете на истории, посты и тд. Как думаете с чего начать? Может о себе рассказывать (хотя кому это интересно). А если пранки или соц. ролики? (Да не, тожеуже этого много) И вот так постоянно. Нахожу 1000 причин ничего не делать. Решил что нужно исправлять это. Подскажите пожалуйста, мне это очень важно
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ИСТОЧНИК KP.RU

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