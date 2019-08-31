Сначала тормознула полиция, потом пробило колесо: каково иметь электросамокат в Челябинске

Этим летом в Челябинске массово стали появляться байкеры на самокатах с электроприводом. В байкеры записался стар и млад: на гаджете может ехать дедулька с авоськой яблок и модная девушка в офис.

Корреспондент КП-Челябинск устроил тест-драйв электросамоката в мегаполисе.

Ездить приходится по тротуарам. По дорогам страшно.Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЧЕМ КАТАЛСЯ

Электросамокат китайской компании Xiaomi, которая ныне делает телефоны, телевизоры и сидушки для унитаза. Модель M365. Стоит до 30 000 руб. Это самый популярный вариант на рынке электросамокатов. Есть премиальные аналоги и наоборот.

Во дворах лавируешь между машинами.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ПАЦАН, ДАЙ ПОГОНЯТЬ»

Учиться вождению электросамоката в сотню раз быстрее, чем постигать баланс на велике. Толкнулся, опустил рычажок газа на руле и покатили. Пару кругов по двору — и уже хочется лихачить. Самокат способен разогнаться до 25 км/час.

Приобретая электросамокат, вы автоматически становитесь героем части слоев населения.

— Мама, а что это? — вопрошает удивленная ребятня.

— Че за приблуда? Дай прокатиться, я тебе трубку в залог оставлю, — не церемонятся парни в спортивках.

Девчонки не клюют. Наверное, надо было покупать машину…

По такой поверхности не проехать.Фото: Андрей АБРАМОВ

Зарядки хватает на 20-25 км. Много зависит от вашего веса. При моих среднестатистических 100 мужицких кило батарейка сдалась немного быстрее.

Самокат мчит резво: пешеходы за ним не поспевают. Неудобно гулять, если ваши спутники идут пешком. Ехать рядом и поддерживать беседу будет проблематично.

Где ехать: по дороге или тротуару?

У самоката есть габариты, которые светятся в темноте. То есть вроде как для движения по дороге. Но ГИБДД объясняла, что пока люди на электросамокатах в России приравнены к пешеходам. То есть можно двигаться и по тротуару.

При въезде на Кировку остановили полицейские. После трагичного случая, когда велосипедист сбил ребенка, перемещаться здесь разрешено только спешившись. Хотя формально электросамокат для ГИБДД — это тот же пешеход, но я спорить не стал и покатил свой байк.

На Университетской набережной можно устраивать гонки.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЕДЕМ НА РАБОТУ

Электросамокат покупают как альтернативу общественному транспорту — гонять на службу. В моем случае это маршрут с Братьев Кашириных до редакции в центре Челябинска.

Самое раздражающее в поездке на электросамокате — постоянно слезать с него, чтобы преодолеть бордюр. По ГОСТу высоких бортиков в городе быть вообще не должно (а еще нельзя варварски обрезать деревья, класть плохой асфальт и ставить ларьки…).

Во дворе такой не оставишь — быстро умыкнут.Фото: Андрей АБРАМОВ

Проблемы с постоянными остановками и перетаскиваниями самоката вверх-вниз преимущественно во дворах. Регулярные остановки по итогу компенсируются скоростью.

Самое раздолье начинается в районе улицы Труда. Мчать по пустой парковке вдоль ЖК «Манхэттен», МФЦ — удовольствие. Весь участок до самого Дворца спорта преодолеваешь быстрее троллейбуса.

В итоге до офиса добирался всего на три минуты дольше, чем занимает пеший путь плюс проезд на троллейбусе.

Перед заходом в общественный транспорт самокат лучше сложить.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ОГОРЧИЛО

Электросамокат достаточно удобно складывается пополам. Но вес такой, что долго его не потягаешь — 12,5 кг. Дамам вообще тяжело удержать.

С одной стороны, из-за компактности его можно брать с собой в здания — велосипед так не возьмешь. Но для байков есть парковки.

А еще на второй день катания пробило колесо. Причем это случилось незаметно: просто на следующий день обнаружил, что шина спущена. Новая стоит от 1 000 руб. Можно дешевле заказать из Китая.

В полную маршрутку влезть будет проблематично.Фото: Андрей АБРАМОВ

БРАТЬ ИЛИ НЕТ?

Почему бы не взять! Особенно если вы весите сильно меньше 100 кило, — так на дольше хватит батареи, — и ваш маршрут от работы до дома не разделяют непреодолимые ногами преграды.

Электросамокат влюбляет в себя через первые сотни метров. Даже по такому неудобному для неавтомобилистов городу, как Челябинск.

Едем на задней площадке троллейбуса.Фото: Андрей АБРАМОВ

Дольше 30 секунд таскать самокат в руке тяжеловато.Фото: Андрей АБРАМОВ

Большая загадка: у нас неправильные пандусы или это самокат не хочет по ним ровно катиться?Фото: Андрей АБРАМОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00