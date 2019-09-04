Моисей Мурин: Как великий разбойник стал великим святым

4 сентября, среда

Постный день

Грузинская икона Божией Матери

В 1622 году персидский шах разграбил Грузию и распродал христианские святыни купцам в Персии. Одну икону Богородицы купил русский купец Стефан. В то время в Ярославле купцу Георгию Лыткину во сне было откровение о том, что его товарищ приобрел святыню. Через шесть лет Стефан возвратился и показал икону Георгию. Тогда тот вспомнил о своем сне. Икону передали в Москву в монастырь, где она прославилась чудотворениями.

Грузинская икона.

В 1658 году, по благословению Патриарха Никона, было установлено ежегодное празднование Грузинской иконе Божией Матери.

5 сентября, четверг

Поста нет

Священномученик Ириней, епископ Лионский (II век)

Получил блестящее образование, но оставил науки, став священником. Боролся с гностиками, которые учили, что Бог не может воплотиться, так как материя несовершенна и является носительницей зла. Он учил, что «Иисус Христос, Господь наш, сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Снизошел до рождения от Девы, соединяя человека с Богом». Во время гонений на христиан Иреней был казнен.

Иреней Лионский (икона).

6 сентября, пятница

Постный день

Священномученик Валериан Новицкий (+ 1930 г.)

В 1923 году принял сан священника и стал настоятелем сельского храма в Белоруссии. Обличал крестьян, которые ходили в антирелигиозные кружки. Был арестован большевиками. В тюрьме ему предложили отречься от сана. Он отказался. В этом его поддержала жена. Тогда его вывезли в лес и вновь предложили отречься. После отказа приказали вырыть могилу и… расстреляли.

Священномученик Валериан Новицкий.

5 сентября, суббота

Поста нет

В этот день в храмах читают отрывок из первого послания Апостола Павла Коринфинам:

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того,чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

Толкование А. Лопухина:

Что Бог не нуждался для осуществления Своих планов в мирской мудрости, об этом говорит и то, кого Он призвал при основании Церкви в Коринфе. Это были главным образом рабочие из гаваней Коринфских, разные корабельщики и другие люди низших слоев общества, которые не могли похвалиться ни знатностью, ни могуществом, ни благородством происхождения.

8 сентября, воскресенье

Поста нет

Преподобный Адриан Ондрусовский (XV век)

Был богатым человеком. Как-то на охоте он случайно встретил великого святого Александра Свирского. Стал ходить к нему в монастырь, помогать монахом в нужде. Затем раздал все имущество и принял постриг. Жил с братией на полуострове Ладожского озера. Там промышляла шайка разбойников. Их атаман потребовал, чтобы монахи ушли с тех мест. место. Адриан долго и смиренно его смягчиться. И уговорил.

Вскоре тот атаман попал в плен к другой шайке. Его ожидала смерть. Во сне к нему явился Адриан, сказав: «У Господа я испросили для тебя пощады». — и исчез. Атаман увидел, что на нем нет оков. Он бежал и закончил жизнь в монастыре.

Преподобный Адриан Ондрусовский

Адриана убили грабители, когда он возвращался из Москвы в монастырь. Через два года он явился ночью в видении монахам и рассказал, что его тело лежит в болоте.

9 августа, понедельник

Поста нет

Преподобный Пимен Великий (IV век)

Жил в Египте. С двумя родными братьями ушел в монастырей. К ним пришла их мать, долго стучала в двери их келии и плакала. Пимен сказал ей из-за двери: «Если перетерпишь временную разлуку с нами, то увидишь нас в будущей жизни». Мать ушла домой.

Слава о Пимене шла по всей стране, что царь пожелал видеть его. Узнав об этом Пимен передал отказ, чтобы не нарушить своего безмолвия.

Пимен учил: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи, и если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн».

Также говорил: «Злые помыслы могут, словно искра, разжечь в человеке греховные пожелания. Надо тушить их водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу».

10 августа, вторник

Поста нет

Преподобный Моисей Мурин (IV век)

В молодости был главарем шайки. Много лет убивал и грабил. Но прозрел, и с плачем пришел в монастырь. Жил в уединении. Однажды на него напали четыре разбойника. Он связал их всех и привел в обитель. Там разбойники покаялись, став монахами.

Преподобный Моисей часто приходил к игумену монастыря спрашивая, как избавиться от блудной страсти. Старец учил его не пресыщаться пищей, много молиться и трудиться. Прошли годы, прежде, чем страсть оставила его. Как-то епископ решил испытать Моисея и велел гнать из алтаря, ругая и обзывая его. С полным смирением Моисей принял это бесчестие.

Когда Мурину было 75 лет, Бог открыл ему, что на монастырь нападут разбойники и умертвят всех. Братия покинули монастырь, а Моисей решил принять смерть от ножа, поскольку сам в прошлом был убийцей. С ним остались шесть иноков. Все погибли.

КСТАТИ

Оценка дарвинизма Святыми Отцами

Преподобный Варсонофий Оптинский:

— Дарвинизм — явление не чисто научное, но духовное. Никто ведь из Святых Отцов не давал специально оценок закону Архимеда или теории электромагнетизма. Об эволюционной же теории высказывались единодушно многие церковные авторитеты. Философ Дарвин создал целую систему, по которой жизнь — борьба за существование, борьба сильных со слабыми, где побежденные обрекаются на погибель, а победители торжествуют. Это уже начало звериной философии, а уверовавшие в нее люди не задумываются убить человека, оскорбить женщину, обокрасть самого близкого друга — и все это совершенно спокойно, с полным сознанием своего права на все эти преступления.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский:

— Недоучки и переучки не верят в личного, праведного, всемогущего и безначального Бога, а верят в безличное начало и в какую-то эволюцию мира и всех существ. И потому живут и действуют так, как будто никому не будут давать ответ в своих словах и делах, обоготворяя самих себя, свой разум и свои страсти. В ослеплении они доходят до безумия, отрицают самое бытие Божие, и утверждают, что все происходит через слепую эволюцию — учение о том, что все рождающееся происходит само собой, без участия Творческой силы. Но у кого есть разум, тот не поверит таким безумным бредням.

Святитель Лука Крымский:

— Дарвинизм, признающий, что человек посредством эволюции развился из низшего вида животных, а не является продуктом творческого акта Божества, оказался только предположением, гипотезой, уже устарелой и для науки. Эта гипотеза признана противоречащей не только Библии, но и самой природе, которая ревниво стремится сохранить чистоту каждого вида, и не знает перехода даже от воробья к ласточке. Неизвестны факты перехода обезьяны в человека.

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