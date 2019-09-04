«Я начал снимать штаны прямо на улице»: в Магнитогорске в кармане у школьника загорелся смартфон

Десятиклассник Егор Головин показывает свои новые школьные брюки. На месте кармана огромная дыра размером с ладонь, будто утюгом выжгли. Впрочем бытовой прибор здесь совсем не причем. В кармане у подростка загорелся телефон!

Все произошло утром, по дороге в школу.

— Я сначала почувствовал хлопок, думал меня кто-то ударил сзади. Оборачиваюсь — никого нет. И тут в правом кармане началось жжение и пошел дым. Я понял, что горит смартфон, — рассказывает Егор.

Он попытался достать телефон. Но не тут было! Раскаленный гаджет обжег руку.

— Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк, — вспоминает Егор.

Вот, что осталось от брюк после пожара!

По словам Егора в кармане у него лежал смартфон Xiaomi Mi Max. Когда он немного остыл, мальчик осторожно взял его двумя пальцами за край и побежал домой, где его встретила бабушка.

Увидев израненного внука в разорванных штанах она без лишних вопросов вызвала «скорую».

Медики поставили обезболивающий укол и перебинтовали руку и ногу. В больнице Егору поставили диагноз: ожог второй степени.

Для Егора ожог руки болезнен вдвойне: он играет на гитаре!Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Школьник уверен, что причиной возгорания стал аккумулятор. Вполне возможно, что батарея у телефона была не оригинальная. Ведь Егор купил этот мобильник год назад в «комиссионке» за 9 тысяч рублей. До этого гаджетом два года пользовались другие хозяева. Выходит, что пожаловаться на неисправную батарею некому.

КСТАТИ

Что делать, чтобы смартфон не взорвался

Причина взрывов и возгораний телефонов — аккумулятор, или зарядная батарея. Она состоит из легковоспламеняющихся литийионных компонентов. И вроде производитель их изолирует в надежной оболочке, а сотовые все равно горят!

Батарея мобильного может быть повреждена, изначально быть с дефектом; аккумулятор может перегреться. А все потому, что содержимое батареи, то самое легковоспламеняющееся вещество, может нагреваться по цепочке. И вскипать!

Поэтому, запомните три правила:

1. Чтобы не сгореть самому и не спалить квартиру, лучше сразу менять дефектную батарею в сервисном центре на новую, фирменную. Заметили, что телефон «кипит», не тяните с обращением в сервис для консультации.

2. Не оставляйте смартфон на солнце, у батареи.

3. Не заряжайте телефон, положив его на мягкое — на диван или, о, ужас, под подушку: закипит!

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